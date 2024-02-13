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Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы
Фото: Telegram-канал СБУ

Суд на Украине приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы за поддержку РФ, сообщили во вторник в СБУ в Telegram-канале, передает ria.ru.

"Реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ…Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины…. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему пять лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.

В ведомстве отметили, что приговор уже вступил в законную силу. Имя священнослужителя не называют.

Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
  • Вчера, 13:46
  • DTV
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