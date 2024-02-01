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В ходе румыно-молдавских консультаций обсудили переговоры о присоединении Молдовы к ЕС

В ходе румыно-молдавских консультаций обсудили переговоры о присоединении Молдовы к ЕС
Фотоколлаж: radiomoldova.md

Процесс переговоров между Молдовой и Евросоюзом о присоединении страны к этой организации обсудили в ходе консультаций министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску и вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов. Об этом сообщило румынское дипломатическое ведомство, сообщает ТАСС.

"В ходе встречи был подробно обсужден способ, которым Республика Молдова намерена вести переговорный процесс с Евросоюзом, рассмотрены совместные проекты, которые могут быть реализованы в сфере европейской интеграции, а также ресурсы, необходимые для их реализации", - указывается в сообщении.

Глава МИД Румынии подчеркнула, что "поддержка европейской интеграции Республики Молдова представляет собой твердо намеченную правительством Румынии цель". Она заверила, что дипломатические и политические усилия Румынии будут продолжены, "напомнила о программах подготовки в области европейских дел, организованных в Румынии для дипломатов и чиновников центральной администрации Республики Молдова", заверила, что организация таких программ будет продолжена правительством, особенно в области начала переговоров о присоединении к ЕС.

Молдавский вице-премьер поблагодарила Румынию за постоянную поддержку и энергичные действия в политической сфере по обеспечению положительных для Молдовы решений, принятых в последние годы на европейском уровне.

  • Вчера, 13:53
  • DTV
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