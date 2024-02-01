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ГАИ продолжает вести борьбу с нарушителями правил парковки

ГАИ продолжает вести борьбу с нарушителями правил парковки
Изхображение: пресс-центр МВД ПМР

В январе 2024 года на территории Приднестровья за остановку или стоянку в неположенных местах к админответственности привлечены 300 водителей по пунктам 1–5 ст. 12.20 КоАП ПМР.

В числе самых частых нарушений: стоянка ближе одного метра от лестниц, подъездов, пандусов (рамп), в местах, где запрещена остановка; вне населённых пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1., сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Нарушения остановки чаще встречаются на пешеходных переходах вблизи мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17; ближе 5 м от мусорных контейнеров. При этом автомобиль нарушителя препятствует свободному доступу спецтехники для сбора и вывоза бытовых отходов.

Нарушителей правил дорожного движения выявляют не только в ходе рейдовых мероприятий ГАИ и при помощи системы видеонаблюдения «Безопасный город». Активнее стали и сами граждане: с помощью мобильного приложения «Смарт-навигатор» отправляют информацию о правонарушении в милицию.
  • Вчера, 13:58
  • DTV
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