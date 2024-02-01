В январе 2024 года на территории Приднестровья за остановку или стоянку в неположенных местах к админответственности привлечены 300 водителей по пунктам 1–5 ст. 12.20 КоАП ПМР.
В числе самых частых нарушений: стоянка ближе одного метра от лестниц, подъездов, пандусов (рамп), в местах, где запрещена остановка; вне населённых пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1., сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Нарушения остановки чаще встречаются на пешеходных переходах вблизи мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17; ближе 5 м от мусорных контейнеров. При этом автомобиль нарушителя препятствует свободному доступу спецтехники для сбора и вывоза бытовых отходов.
Нарушителей правил дорожного движения выявляют не только в ходе рейдовых мероприятий ГАИ и при помощи системы видеонаблюдения «Безопасный город». Активнее стали и сами граждане: с помощью мобильного приложения «Смарт-навигатор» отправляют информацию о правонарушении в милицию.