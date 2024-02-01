Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
"Каллас Кая. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано, передает ТАСС.
Также в базе МВД России значится карточка на госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он также разыскивается по статье УК РФ.
При этом в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа "возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам". "В рамках этого дела они объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства.
В Еврокомиссии прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии
Еврокомиссии известно об объявлении Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас, но она пока это не комментирует, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Набила Массрали.
"Да, мы видели сообщения, пока нет никакой официальной реакции, в том числе от заинтересованных лиц", - сказала она. Массрали также утверждала, что у ЕС "есть продолжительная практика осуждения различных необоснованных списков России об иностранных агентах, нежелательных организациях и так далее".
СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.