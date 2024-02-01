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МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас
Фото: Sergei Grits / AP/ Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Каллас Кая. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано, передает ТАСС.

Также в базе МВД России значится карточка на госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он также разыскивается по статье УК РФ.

При этом в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа "возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам". "В рамках этого дела они объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства.

В Еврокомиссии прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии

Еврокомиссии известно об объявлении Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас, но она пока это не комментирует, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Набила Массрали.

"Да, мы видели сообщения, пока нет никакой официальной реакции, в том числе от заинтересованных лиц", - сказала она. Массрали также утверждала, что у ЕС "есть продолжительная практика осуждения различных необоснованных списков России об иностранных агентах, нежелательных организациях и так далее".

СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.
  • Вчера, 14:11
  • DTV
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