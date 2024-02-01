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Глава Дубоссар подвел итоги работы госадминистрации в 2023 году

Глава Дубоссар подвел итоги работы госадминистрации в 2023 году
Фото: dubossary.ru

Глава Дубоссар подвел итоги жизнедеятельности города и района в 2023 году. Руслан Чабан привел основные показатели. Доклад заслушал Президент ПМР Вадим Красносельский и другие должностные лица республики, передает пресс-служба главы государства.

Численность населения – 29 892 человека: 22 538 горожан и 7 354 сельских жителя. В прошлом году родилось 164 ребенка, 120 пар скрепили свой союз узами брака, развелись – 84. В школах обучается 2 779 человек, детские сады посещают 1205 воспитанников. В учреждениях дополнительного образования занимаются 1473 ребенка.

Доходы местного бюджета составили 108,6 миллиона рублей. Израсходовано за год 164,5 миллиона рублей. На социально защищенные статьи направлено 104,6 миллиона рублей.

В 2023 году предпринимательскую деятельность осуществляли 1617 индивидуальных предпринимателей, зарегистрировано 585 юридических лиц и 133 сельхозпроизводителя.

За прошлый год в городе и районе построено 5 новых участков бетонных дорог площадью 17 832 квадратных метра на сумму более 8 миллионов рублей. Проведен капитальный ремонт автодороги Тирасполь – Каменка (3,3 миллиона рублей). Ямочный ремонт дорог обошелся в 1,1 миллиона рублей. Тротуары обустроили на 12 городских участках и в селах района. В первую очередь уделялось внимание местам, где расположены социальные объекты и большая проходимость людей.

В прошлом году выполнен первый этап реконструкции кинотеатра «Искра». На здании заменили крышу на сумму 1,3 миллиона рублей.

Капитальный ремонт завершили в русско-молдавской школе №7, расположенной в микрорайоне Лунга. В прошлом году заменили кровлю. Стоимость работ составила чуть больше 2 миллионов рублей. Ранее за счет средств Фонда капвложений в школе поменяли окна и дверные блоки, а также благоустроили прилегающую территорию. Привели в порядок и территорию молдавской школы села Цыбулевка. Капремонты прошли в детсадах «Золотой петушок», «Аленушка». Благоустройство территории провели в дошкольных учреждениях «Ласточка» и «Стелуца», годом ранее там также сделали капитальный ремонт.

В 2023 году завершился первый этап строительства будущего спортивного комплекса в центре города. Уже залит фундамент и произведен монтаж каркаса здания. На эти нужды выделили 2,6 миллиона рублей. В спорткомплексе будут залы для занятий гимнастикой, игровыми видами спорта и бассейн.

Продолжая тему спорта, глава дубоссарской госадминистрации отметил, что в городе функционируют три спортивные школы, подведомственные Управлению физической культуры, спорта и туризма, где развиваются баскетбол, футбол, шахматы, гребля на байдарках и каноэ, бокс, вольная и классическая борьба, спортивная гимнастика, дзюдо. В различных секциях занимаются 725 воспитанников. В прошлом году спортсмены участвовали в 115 соревнованиях, в том числе международных. Завоевано 300 медалей. Отдельное место в Дубоссарах занимает Республиканская СДЮШОР настольного тенниса, где тренируется 185 воспитанников. Большие спортивные достижения есть и среди людей с инвалидностью. В прошлом году для параспортсменов открыли филиал Республиканского реабилитационного центра.

К 80-летию освобождения города и района от фашистской оккупации выполняется ряд работ по восстановлению памятных сооружений. Ранее благоустроили территорию мемориалов, к 1 апреля завершат реконструкцию установленных там скульптур. Будут охвачены памятные места в селах Цыбулевка, Койково, Дубово и Красный Виноградарь.

Также в отчетном периоде начался ремонт мемориала жертвам фашизма в Дубоссарах. Работы пройдут в три этапа. Будет произведен демонтаж старого ограждения и устройство обновленных мест над расстрельными ямами. Завершение работ планируется в 2025 году.

В селе Дойбаны-1 Дубоссарского района завершен первый этап реконструкции здания сельской врачебной амбулатории. После проведения капремонта всех помещений там будет функционировать СВА для обслуживания жителей сел и единый комплекс для проживания одиноких пожилых граждан. В 2023 году на здании заменили кровлю и оконные блоки на сумму 2,5 миллиона рублей. Также за отчетный период в городе завершили капремонт внутридворового фасада здания поликлиники. Ранее аналогичные работы провели с лицевой стороны фасада.

В 2023 году госадминистрацией Дубоссар и Дубоссарского района было предоставлено 4 кредита под 1% годовых на сумму 400 тысяч рублей. Ключи от квартир получили трое сирот.

Глава государства Вадим Красносельский дал положительную оценку деятельности дубоссарской госадминистрации и поставил перед ее руководителем задачи на текущий год.
  • Вчера, 14:18
  • DTV
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