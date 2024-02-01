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Сколько денег Молдова сэкономила благодаря покупке газа у "Газпрома"

Сколько денег Молдова сэкономила благодаря покупке газа у "Газпрома"
Изображение:noi.md

Молдова сэкономила $553 млн в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, благодаря покупке природного газа у "Газпрома" по контракту, заключенному в октябре 2021 года.

Об этом сообщил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, пишет noi.md.

"Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика - необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости (биржа TTF) с ценой, предоставленной «Газпромом». Благодаря этой разнице, экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила 553 миллиона долларов США", - отметил глава "Молдовагаза".

Он подчеркнул, что данный контракт с "Газпромом" был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике, прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим Собранием акционеров АО «Молдовагаз». Документальные подтверждения предприятие может представить в любой момент.

Сколько денег Молдова сэкономила благодаря покупке газа у "Газпрома"
  • Вчера, 20:34
  • DTV
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