Молдова сэкономила $553 млн в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, благодаря покупке природного газа у "Газпрома" по контракту, заключенному в октябре 2021 года.
Об этом сообщил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, пишет noi.md.
"Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика - необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости (биржа TTF) с ценой, предоставленной «Газпромом». Благодаря этой разнице, экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила 553 миллиона долларов США", - отметил глава "Молдовагаза".
Он подчеркнул, что данный контракт с "Газпромом" был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике, прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим Собранием акционеров АО «Молдовагаз». Документальные подтверждения предприятие может представить в любой момент.