Распоряжением Президента ПМР в состав Общественной палаты назначены:
Петр Богуцкий - председатель республиканской общественной организации «Союз украинцев Приднестровья имени Александра Бута»;
Николай Бучацкий - редактор газеты «Человек и его права»;
Анатолий Дзернович - президент общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма "Интерцентр-люкс"»;
Виорика Кохтарева - председатель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья»;
Павел Кузнецов - председатель республиканской общественной организации «Инвалиды войны - защитники Приднестровья»;
Владимир Ладункин - директор филиала Института стран СНГ в городе Тирасполь;
Сергей Санду - председатель республиканского общественного движения «Союз молдаван Приднестровья»;
Игорь Тостановский - главный врач государственного учреждения «Республиканская клиническая больница»;
Валерий Ширков - председатель общественной организации «Республиканский союз защитников ПМР»;
Юрий Чебан - президент - руководитель Аппарата республиканской организации некоммерческого партнерства «Общереспубликанское объединение работодателей, Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья».
Кроме того, Президент утвердил кандидатуры членов Общественной палаты, представленные главами госадминистраций совместно с председателями местных советов народных депутатов, а также республиканским общественным движением «Общеприднестровский народный форум». В их число вошли:
Сергей Лещенко, член президиума республиканской общественной организации «Инвалиды войны - защитники Приднестровья»;
Валерий Кожушнян, председатель правления общественной организации «Союз писателей Приднестровья»;
Александр Житарь, председатель президиума общественной организации «Союз десантников» г. Бендеры», председатель Общественного совета при государственной администрации города Бендеры;
Анатолий Булда, председатель общественной организации «Союз защитников ПМР города Бендеры»;
Леонид Попов, председатель Общественного совета Слободзейского района и города Слободзея, пенсионер;
Игорь Дудкевич, член общественной организации «Союз защитников Приднестровья Слободзейского района», пенсионер;
Иван Быстров, главный врач общества с ограниченной ответственностью «Каменский санаторий "Днестр"» Федерации профессиональных союзов Приднестровья, председатель Общественного совета при государственной администрации Каменского района и города Каменка;
Мария Безеде, председатель общественной организации «Комитет женщин Каменского района», член Общественного совета при государственной администрации Каменского района и города Каменка;
Илья Молодецкий, председатель общественной организации «Григориопольский казачий округ Черноморского казачьего войска», член Общественного совета Григориопольского района и города Григориополь;
Алена Негруца, председатель Григориопольской районной профсоюзной организации профсоюза работников народного образования, член Общественного совета Григориопольского района и города Григориополь;
Татьяна Рак, председатель Общественного совета при государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница;
Петр Цвинкайло, председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Рыбницкого района и города Рыбница»;
Анна Кожухарь, заместитель директора муниципального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности»;
Людмила Цехович, директор общества с ограниченной ответственностью «Дубоссарский туристский гостиничный комплекс "Днестровский сад"» Федерации профессиональных союзов Приднестровья;
Сергей Шерстюк, руководитель исполкома консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум»;
Юрий Спориш, руководитель бендерского территориального отделения консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум»;
Родион Романов, член консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум», руководитель исполкома республиканской общественной организации «Молодежно-патриотическое движение "Наследники Победы"»;
Валериан Тулгара, член консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум», председатель общественной организации «Ассоциация фармацевтов республики»;
Светлана Завтур, руководитель дубоссарского территориального отделения консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум»;
Владимир Емельянов, член консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум», председатель республиканского общественного движения «Объединенный Совет трудовых коллективов Приднестровья»;
Сергей Васильков, руководитель рыбницкого территориального отделения консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум», председатель рыбницкого отделения Приднестровской Ассоциации ветеранов войны в Афганистане;
Владимир Гуменский, руководитель слободзейского территориального отделения консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум», член общественной организации «Республиканский союз защитников Приднестровской Молдавской Республики»;
Анастасия Гнатышена, руководитель молодежного крыла каменского территориального отделения консолидирующего республиканского общественного движения «Общеприднестровский народный форум».
Напомним, что Общественная палата призвана осуществлять взаимодействие граждан и общественных объединений с органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местного самоуправления. В числе ее задач защита прав и свобод граждан, прав общественных объединений, осуществление контроля за деятельностью органов государственной и местной власти.
В состав палаты входят 10 членов, назначенных Президентом из числа граждан, имеющих особые заслуги перед республикой, 15 членов, выдвинутых местными органами власти, и 9 представителей Общеприднестровского народного форума.