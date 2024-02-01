Международный аэропорт Кишинева завершил январь 2024 года с общим пассажиропотоком в 203 838 посаженных и высадившихся пассажиров.
Как отмечается в сообщении столичного аэропорта, прогнозы в этом аспекте подтвердились на 97,1%. При этом снижение пассажиропотока по сравнению с январем 2023 года составляет 6,8%, или 14 904 пассажира, пишет noi.md.
Наибольший рост пассажиропотока в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зафиксирован на направлениях:
Кишинев – Анталия: на 3965 пассажиров; Кишинев – Дубай: на 3942 пассажира; Кишинев – Шарм-эль-Шейх: на 2514 пассажиров; Кишинев – Бухарест: на 3274 пассажира; Кишинев – Варшава: на 2459 пассажиров.
По новым направлениям в январе было перевезено 9707 пассажиров, или 4,8% от общего пассажиропотока, а именно: Дубай – 3942 пассажира; Афины – 2289 пассажиров; Мюнхен – 2232 пассажира; Занзибар – 1244 пассажира.
Данные по грузовому сегменту в январе 2024 года показывают, что было перевезено около 171,5 тонны, что на 1,9% больше, чем в январе предыдущего года.