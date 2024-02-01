Подъездная дорога к таможне Леушень-Албица была разблокирована фермерами после многочасовой акции протеста. Они выдвинули ультиматум центральным властям Молдовы, потребовав встречи в формате Президентура-Правительство-Парламент и предупредив, что в противном случае они заблокируют подъездную дорогу к таможенному посту снова. Представители Правительства РМ отказались комментировать требования фермеров, сообщает radiomoldova.md.
Сотни фермеров вновь провели сегодня акцию протеста в нескольких регионах страны, в том числе на таможне Леушень-Албица. Они на несколько часов перекрыли дорогу вблизи молдавско-румынской границы. Позже они разблокировали проезд и объявили перерыв до завтрашнего утра, сообщил представитель фермеров Серджиу Стефанко.
"Мы обращаемся ко всему Правительству, Таможенной службе, Пограничной Полиции. Если мы не проведем встречу в формате Правительство - Парламент - Президентура, начиная с 9:00, доступ к таможне Леушень будет заблокирован в обоих направлениях. У нас нет другого решения. Таково требование".
Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ ответил, что исполнительная власть не комментирует требования фермеров.
Министр Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Молдовы Владимир Боля представил на пресс-брифинге отчет о помощи, оказанной фермерам за последние годы. В то же время министр сообщил, что пока не получал никаких конкретных просьб от фермеров, протестующих в последние дни. Чиновник заявил, что он открыт для диалога.
"Для того чтобы быть эффективным на уровне Министерства Сельского Хозяйства, чтобы иметь возможность выработать эффективные решения в будущем, я принял решение и делаю призыв, после чего я лично позвоню и мы определимся. В дополнение к Министерству Сельского Хозяйства будет создан совет, состоящий из фермеров производителей из различных областей сельского хозяйства Республики Молдова. Чтобы развивать сельское хозяйство, мы должны быть постоянно привязаны к нашим реалиям. И такой совет будет организован в пятницу ", - сказал Владимир Боля.
По данным Министерства Сельского Хозяйства РМ, дела, накопленные Комиссией по анализу проблем, поднятых фермерами на протестах в ноябре 2023 года, были изучены, и результаты будут объявлены в ближайшие дни.
Кроме того, в ближайшее время в Республику Молдова будут доставлены 4 000 тонн дизельного топлива, предложенные Румынией. Министерство Сельского Хозяйства утверждает, что фермеры получили от правительства общую финансовую поддержку в размере около 6 миллиардов леев на период 2020-2023 годов.