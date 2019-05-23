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На Дубоссарской ГЭС проводят капремонт гидроагрегата № 2

На Дубоссарской ГЭС проводят капремонт гидроагрегата № 2
Фото: novostipmr.com

В конце года Дубоссарская гидроэлектростанция отметит 70-летие. К этому событию готовятся уже сегодня. На ГЭС сейчас проводят капитальный ремонт гидроагрегата № 2.

«Основная часть оборудования завезена, сейчас мы ждем поставки изготовленного для нас козлового крана, который будет в этом году смонтирован на нижнещитовой стенке Дубоссарской ГЭС. Пока ждем, будем надеяться, что все нормально пройдет. В этом году рассчитываем, что изготовят и поставят щит для собственных нужд, и до конца года постараемся его заменить. Он предназначен для питания всего оборудования, расположенного в здании ГЭС», - сообщил Алексей Саламатин, пишет novostipmr.com.

Модернизация гидроэлектростанции продолжается уже более 30 лет. В 1988 году был разработан рабочий проект реконструкции Дубоссарской ГЭС. В соответствии с ее первым этапом необходимо было произвести замену всего электрического, гидромеханического и вспомогательного оборудования, а также выполнить специальный капитальный ремонт гидроагрегатов. Главный инженер предприятия отметил, что на сегодняшний день первый этап реконструкции реализован на 95%. Осталось заменить щит собственных нужд и щит постоянного тока.

«Мы сделали специальный капитальный ремонт всех гидроагрегатов, а также практически заменили все оборудование на открытом распредустройстве 110 киловольт. На втором этапе предусматривается полная замена гидроагрегатов. По мере финансирования будем реализовывать и его. В декабре у нас юбилейная дата – 70 лет со дня пуска 1-го и 2-го гидроагрегатов в сеть», - отметил главный инженер Дубоссарской ГЭС Алексей Саламатин.

Он также рассказал, что сейчас Дубоссарская гидроэлектростанция стала сбрасывать больше воды. Это связано с притоком воды из Украины. Главный инженер предприятия сообщил, что за последние несколько дней увеличился приток к Днестровскому каскаду ГЭС, расположенных в верховьях реки. За прошедшие сутки приток составил порядка 770 кубометров в секунду.

«Они сбрасывают немного меньше – порядка 500 кубических метров в секунду. Эта вода приходит к нам, и мы часть ее используем для выработки электроэнергии, а часть просто сбрасываем. Сейчас текущий водосброс через створ Дубоссарской ГЭС на протяжении трех дней составляет 500-550 кубических метров в секунду», - сказал Алексей Саламатин.

По его словам, с начала года приток в реке неравномерный, но ситуация более оптимистична по сравнению с прошлыми засушливыми годами последнего десятилетия.
  • Сегодня, 09:34
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