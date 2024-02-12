Фото: Марк Аедерсон Фламинго - в числе перелетных птиц, которых в ООН призывают защищать от последствий изменения климата
Согласно первому в истории докладу ООН о мигрирующих животных, 22% из 1189 видов, подпадающих под действие Боннской конвенции ООН 1979 г., находится под угрозой исчезновения. Это происходит в результате изменения климата и деятельности человека, следует из текста исследования, сообщает vedomosti.ru.
Выводы авторов доклада основаны на данных, предоставленных Международным союзом охраны природы (МСОП), а также на показателях состояния глобального биологического разнообразия «Индекс живой планеты» Лондонского зоологического общества. Каждые три года участники конвенции встречаются, чтобы принять решение о добавлении в список новых видов. Среди животных, рассматриваемых на встрече в Самарканде (Узбекистан), которая проводится на этой неделе, будет гигантский амазонский сом. Сама конвенция по сохранению мигрирующих животных (CMS) была принята в Бонне в 1979 г. и выступила в силу с 1983 г.
По данным ученых, наибольшая угроза мигрирующим животным исходит от людей. Охота, рыболовство и другие формы чрезмерной эксплуатации затрагивают 70% видов, включенных в список ООН. Утрата среды обитания затронула до 75% видов. Авторы отчета призвали правительства избегать нарушения путей миграции при строительстве такой инфраструктуры, как плотины, трубопроводы или ветряные турбины.
Опубликованы также данные о том, сколько мигрирующих видов находятся под угрозой, но не охвачены CMS – их 399. В основном, это птицы и рыбы, в том числе многие альбатросы, акулы и скаты.
«Сегодняшний доклад представляет доказательства того, что неустойчивая деятельность человека ставит под угрозу будущее мигрирующих видов. Это существа, которые не только выступают в качестве индикаторов изменение окружающей среды, но играют важную роль в поддержании функционирования и устойчивости сложных экосистем нашей планеты», – заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.
ООН назвала лучшие практики по спасению экосистем
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) назвали семь инициатив из Африки, Латинской Америки, Средиземноморья и Южной Азии флагманами по восстановлению окружающего мира После реализации всех мероприятий должно быть восстановлено около 40 млн га и создано примерно 500 000 рабочих мест, сообщается в пресс-релизе ЮНЕП.
По данным организации, представленные проекты охватывают экосистемы, пострадавшие в результате лесных пожаров, засухи, вырубки лесов и загрязнения. Теперь они имеют право на техническую и финансовую поддержку ООН.
Проекты-победители были объявлены в преддверии шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6), которая пройдет с 26 февраля по 1 марта 2024 г. в Найроби (Кения). Отбор проводился на основании более 60 показателей и критериев.
«Эти инициативы показывают, как мы можем примириться с природой, поставить местные сообщества в центр усилий по восстановлению и при этом создать новые рабочие места, – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. – Мы продолжаем сталкиваться с тройным планетарным кризисом, связанным с изменением климата, утратой природы и биоразнообразия, а также загрязнением и отходами. Поэтому сейчас настало время, когда мы должны удвоить усилия и ускорить инициативы по восстановлению».
Восстановление лесов Средиземноморья
Ливан, Марокко, Тунис и Турция рассказали об участии в инициативе по восстановлению средиземноморских лесов, страдающих от жары, засухи и пожаров. В результате совместных усилий было реновированно около 2 млн га зеленых насаждений по всему региону с 2017 г. К 2030 г. планируется воссоздать еще более 8 млн га.
Спасение Инда
Река Инд длиной 3180 км служила ярким ядром социальной, культурной и экономической жизни того, что сегодня называется Пакистаном, на протяжении более 5000 лет. Но деградация окружающей среды и изменение климата поставили под угрозу экосистему реки. Инициатива «Живой Инд» была одобрена парламентом Пакистана после разрушительных наводнений, вызванных изменением климата в 2022 г. Она была официально запущена на климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе (COP27). Целью программы является восстановление 25 млн речных бассейнов к 2030 г.
Миллион гектаров в Андах
Перуанская природоохранная некоммерческая организация ECOAN поставила цель восстановить и вырастить 30 млн деревьев к 2030 г. на растительной полосе, охватывающей почти 800 000 га в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле. Инициатива направлена на защиту и восстановление лесной площади в 2 млн га. 25 000 человек уже участвуют в реновации 5000 га и защите более 11 000 га андских лесов.
Мангровые заросли Шри-Ланки
Инициатива по восстановлению мангровых лесов Шри-Ланки направлена на воссоздание естественного баланса в экосистеме. С момента ее запуска в 2015 г. было обновлено 500 га мангровых зарослей. К 2030 г. планируется восстановить около 10 000 га. Партнерами этой программы являются Министерство окружающей среды Шри-Ланки и правительства Австралии, Великобритании и США.
Возрождение азиатской фауны
Более 7 млн человек зависят от ландшафта дуги Тераи, простирающегося на 5,1 млн га и разделяемого Индией и Непалом. Это также одна из наиболее важных в мире сред обитания тигров, численность которых резко сократилась. Сокращению также подверглись популяции носорогов и слонов из-за браконьерства и утраты среды обитания. В результате инициативы было восстановление 66 800 га непальских лесов. Другие меры позволили поддержать популяцию тигров и к 2030 г. планируется восстановить еще почти 350 000 га.
Устойчивое африканское сельское хозяйство
Еще одна инициатива называется «Озеленение Африки» и использует проверенные методы агролесомелиорации, адаптированные к потребностям фермеров в различных социально-экологических условиях за последние два десятилетия. Для восстановления были выбраны более 350 000 га земли в Эфиопии, Гане, Кении, Мали, Нигере, Руанде, Сенегале, и Сомали. К 2030 г. планируется реновировать еще 5 млн га. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур должно принести пользу более чем 600 000 домохозяйствам.
Выращивание лесов в засушливых регионах Африки
Программа «Лесной сад», запущенная в 2015 г., включает в себя несколько проектов в Камеруне, Центральноафриканской Республике, Чаде, Гамбии, Кении, Мали, Сенегале, Уганде и Танзании. Она направлена на расширение площади восстановленных лесов на территорий с 41 000 га сегодня до 229 000 га к 2030 г.