Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики утвердило на 2024 год социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению Приднестровья льгот по оплате услуг электросвязи, оказываемых операторами электросвязи, пишет newspmr.com.
Льготы распространяются на следующие виды услуг:
- на оплату услуги по предоставлению доступа к местной телефонной сети основным телефонным аппаратом (установка одного телефонного аппарата по адресу прописки или регистрации по месту жительства) – в размере до 250 рублей (включительно); - на абонентскую плату за основной телефонный аппарат – в размере тарифа на абонентскую плату.
Установленные нормы:
- для каждого физического лица, прописанного или зарегистрированного по месту жительства на жилой площади абонента и имеющего право на льготы по плате за пользование телефоном в соответствии с действующим законодательством ПМР, а также для пенсионеров – абонентов местной телефонной сети, не имеющих таковых льгот, по адресу прописки или регистрации по месту жительства ежемесячно первые 100 минут телефонных разговоров по местной телефонной сети предоставляются бесплатно, за счет средств оператора электросвязи, без включения в налогооблагаемую базу по подоходному налогу и единому социальному налогу. При этом возмещение операторам электросвязи фактически недополученных доходов от применения данной нормы осуществляется ежемесячно;
- для инвалидов войны – защитников ПМР по адресу прописки или регистрации по месту жительства ежемесячно первые 450 минут телефонных разговоров предоставляются бесплатно без включения в налогооблагаемую базу по подоходному налогу и единому социальному налогу, при этом возмещению операторам электросвязи из средств республиканского бюджета подлежит стоимость продолжительности разговоров по местной телефонной сети в пределах 350 минут сверх первых 100 минут, предоставляемых бесплатно за счет средств республиканского бюджета, без включения в налогооблагаемую базу по подоходному налогу и единому социальному налогу. При этом возмещение операторам электросвязи фактически недополученных доходов от применения данной нормы осуществляется ежемесячно;
- для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий в период Великой Отечественной войны по адресу прописки или регистрации по месту жительства осуществляется бесплатное подключение и пользование основным телефонным аппаратом и предоставляется ежемесячно 600 минут бесплатных разговоров общего трафика местной телефонной связи и междугородной телефонной связи по ПМР за счет средств республиканского бюджета, без включения в налогооблагаемую базу по подоходному налогу и единому социальному налогу. При этом возмещение операторам электросвязи фактически недополученных доходов от применения данной нормы осуществляется ежемесячно.
Указанные льготы предоставляются только по одному основанию, предусматривающему максимальный размер предоставляемой льготы.
Операторам электросвязи предписано обеспечить учет льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан за счет средств республиканского бюджета, с последующим предоставлением информации о них в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР в порядке, установленном действующим законодательством ПМР. При этом ответственность за достоверность предоставляемой информации возложена на операторов электросвязи.