16 февраля в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе запланировано проведение в очном формате встречи профильных специалистов по вопросам экономики.
Как передает пресс-служба МИД ПМР, в повестке – ограничительные меры Молдовы в отношении экспортной деятельности приднестровских предприятий, необоснованное взимание РМ таможенных пошлин и платы за загрязнение окружающей среды, а также банковская блокада.
Наряду с этим стороны условились обсудить актуальный механизм работы молдавских фермеров в Дубоссарском районе ПМР.