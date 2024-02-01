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В Тирасполе Управление ГАИ анализировали уровень интенсивности транспортных потоков

В Тирасполе Управление ГАИ анализировали уровень интенсивности транспортных потоков
Фото: пресс-центр МВД ПМР

На пересечении улиц Мира и Чапаева с Одесской в Тирасполе 14 февраля утром сотрудники Управления ГАИ анализировали уровень интенсивности транспортных потоков.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, цель мероприятия – определить уровень загруженности перекрёстков в часы пик, учитывая тенденцию к увеличению количества транспорта на дорогах столицы.

Всего за один час, с 07:30 до 08:30, через перекрёсток улиц Мира и Одесской во всех направлениях проехали 5098 транспортных средств.

Недавно на этом участке установили новый дорожный знак. Он разрешает автомобилям, двигающимся со стороны Республиканского ботанического сада, поворачивать на улицу Мира. После этого увеличилась и пропускная способность.

По перекрёстку улиц Одесской и Чапаева за тот же промежуток времени проехали 4978 автомобилей.
Анализ интенсивности транспортных потоков даёт возможность определить необходимость внесения изменений в схему движения, где это необходимо. Работа в этом направлении будет продолжена.
  • Сегодня, 19:58
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