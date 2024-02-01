В Верховном Совете состоялось еженедельное пленарное заседание. В его работе приняли участие Председатель Правительства Александр Розенберг, Вице-премьер Виктор Таранов, а также руководители министерств и ведомств. На рассмотрение депутатов были представлены инициативы высшего органа исполнительной власти, касающиеся трудового законодательства. Все разработанные предложения Правительства поддержаны парламентариями во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба Правительства.
Измененный порядок начисления выплат совместителям
Скорректирован действующий механизм начисления выплат для внешних и внутренних совместителей. Соответствующие изменения внесены в Закон «О минимальном размере оплаты труда». На данный момент таким работникам производятся выплаты не ниже 50% установленного МРОТа с учетом фактически отработанного времени. При этом не имеет значения на 0,5 ставки они работают или на 0,25. Данный подход является несправедливым, поскольку уровень оплаты труда сотрудников, отработавших разное количество часов, остается одинаковым.
Теперь начисление заработной платы будут производить пропорционально отработанному времени. Это позволит устранить неравный подход к оплате труда совместителей, работающих на 0,5 ставки, и совместителей, работающих менее чем на 0,5 ставки.
Утвержден механизм расследования и учета профзаболеваний работников
Далее депутаты поддержали ряд разработанных Правительством законопроектов, которые направлены на установление обязательного расследования и учета не только несчастных случаев на производстве, но и профессиональных заболеваний. Дело в том, что в действующем редакции Трудового Кодекса отсутствуют нормы, позволяющие проводить расследование и учет профессиональных заболеваний.
Закрепление на законодательном уровне данной возможности, позволит осуществлять обозначенные действия. Согласно разработанному механизму, расследованию подлежат острые и хронические профзаболевания работников, которые возникли в результате однократного или длительного воздействия высоких концентраций химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, а также уровней и доз других неблагоприятных факторов. Вести учет и расследовать данные болезни будут профильные врачи ЛПУ совместно со специалистами СЭС при участии представителей работодателя.
Кроме того, в Трудовом кодексе также закрепили обязанности работодателя в этой части. В случае обнаружения у коллектива профессиональных заболеваний, наниматель обязан организовать расследование и учет, а также предоставить все необходимые документы для проведения экспертизы.
Улучшение качества оказания медицинской помощи
В Закон «Об основах охраны здоровья граждан» сегодня также внесли некоторые изменения. Они направлены на совершенствование системы оказания медпомощи несовершеннолетним гражданам и охраны здоровья населения, а также на расширение понятийного аппарата редакции закона.
Разработанные предложения позволят приднестровским врачам применять на практике «телемедицинские технологии». Их используют при взаимодействии между собой медицинские работники в рамках консилиумов врачей с зарубежными коллегами при оказании высокотехнологичной медицинской помощи пациентам в срочном или в плановом порядке. К примеру, с применением такого механизма осуществляется оказание онкологической помощи гражданам.