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Молдова готова денонсировать еще три соглашения с СНГ, в том числе в военной сфере

Молдова готова денонсировать еще три соглашения с СНГ, в том числе в военной сфере
Источник фото: tv8.md

Отчеты по законопроектам о денонсации трех соглашений, заключенных на платформе Сообщества Независимых Государств (СНГ), утвердила на заседании в среду Комиссия по внешней политике и европейской интеграции, сообщили в пресс-службе парламента РМ, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

Так, законодательному форуму предстоит рассмотреть предложение о денонсации Соглашения о принципах обеспечения Вооруженных Сил государств СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подписанного в Минске 14 февраля 1992 года. В Минобороны ранее заявили, что денонсирование этого соглашения обусловлено его «неприменимостью и неактуальностью», а также тем, что Республика Молдова не взаимодействует с СНГ в военно-политической сфере.

Еще одним документом, подлежащим денонсации, являются Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, и Протокол о временном порядке формирования и привлечения групп военных наблюдателей и коллективных сил поддержания мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ, подписанном 4 августа 1992 года. В мотивационном заявлении Министерства обороны отмечено, что поддержание членства Молдовы в этом соглашении «нецелесообразно, поскольку наша страна не взаимодействует в рамках СНГ в военно-политической сфере и де-факто не выполнила положения этого соглашения. Также государства-участники данного Соглашения одновременно являются участниками Устава ООН, который с точки зрения международного права имеет приоритет».

Члены профильной парламентской комиссии также одобрили доклад по законопроекту о денонсации Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве с целью материально-технического обеспечения компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Денонсация документа мотивируется отсутствием сотрудничества в этом сегменте с договаривающимися сторонами, а также тем, что Служба информации и безопасности (СИБ) не получила преимуществ от положений этого соглашения.

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции предложит проекты для рассмотрения и принятия на пленарном заседании парламента РМ.
  • Сегодня, 20:41
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