Палата представителей конгресса США 14 февраля объявила импичмент . За отстранение министра проголосовало 214 конгрессменов-республиканцев, против выступили все присутствующие демократы и три республиканца – всего 213 человек. Не голосовали два республиканца и два демократа. Хотя увольнения министра сенатом республиканцам добиться не удастся (для этого требуется одобрение сената, где большинство у демократов), этот шаг вызвал резкую реакцию президента Джо Байдена, пишет издание vedomosti.ru.
«История не вспомнит добрым словом республиканцев в палате за вопиющую антиконституционную партийную борьбу», – заявил Байден после объявления результатов голосования в палате и призвал республиканцев «вместо политических трюков» заняться улучшением миграционной системы.
Причина импичмента – ухудшение качества пограничного контроля на границе США с Мексикой и увеличение потока нелегалов. «С первого дня на посту Майоркас намеренно и последовательно отказывался следовать федеральным миграционным законам, усиливая худшую в истории США катастрофу на границе», – подчеркнул спикер палаты республиканец Майк Джонсон.
Случай с Майоркасом – первый за всю историю США, когда импичмент был объявлен действующему члену кабинета президента. В 1876 г. палата объявила импичмент министру обороны Уильяму Белнапу, но он успел уйти в отставку за несколько минут до голосования в палате.
Республиканцы грозили объявить импичмент Майоркасу в самом начале президентства Байдена. Первая официальная резолюция по импичменту Майоркаса была передана в комитет палаты по делам судопроизводства 8 октября 2021 г. Тогда большинство в палате было у демократов, и процесс не пошел. Но и после победы на промежуточных выборах в 2022 г. республиканцам тоже не сразу удалось объявить Майоркасу импичмент. Так, 6 февраля состоялось первое голосование по этому же вопросу. Тогда республиканцам не хватило одного голоса, так как четверо из них поддержали демократов, а один не присутствовал на голосовании. Помимо Майоркаса республиканцы ранее планировали объявить импичмент Байдену, вице-президенту Камале Харрис, генпрокурору Меррику Гарленду, директору ФБР Кристоферу Рею и министру обороны Ллойду Остину.
Теперь для отстранения члена кабинета от должности нужно получить 2/3 голосов присутствующих сенаторов (при кворуме в 51 человек. – «Ведомости»). На 2024 г. демократы сохраняют большинство в сенате: 48 демократов и три независимых сенатора, голосующих с демократами, а также решающий голос Харрис против 49 республиканцев.
Импичмент Майоркасу – громкое событие, которое отзовется у базового электората республиканцев, но ни к чему не приведет, так как демократы в сенате не поддержат инициативу, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «За неимением лучшего, например миграционной реформы, они решили объявить импичмент», – объяснила она. Эксперт полагает, что решение может привлечь только часть независимых избирателей, остальные вряд ли воспримут это событие как серьезное достижение.
Голосование имеет только агитационное значение в преддверии выборов, поскольку кампания республиканцев сфокусирована на теме миграции и Майоркас – это идеальная мишень, согласен политолог Ян Веселов. Совместный опрос социологических центров Harvard CAPS и Harris, проведенный с 17 по 18 января, показывает, что 68% американских граждан хотят ужесточения иммиграционной политики.
Эффект от импичмента немного смазался из-за того, что он прошел только со второго раза и с перевесом в один голос, считает Веселов. «Дальше республиканцам будет сложнее проводить такие голосования, так как на внеочередных выборах в палату в одном из округов Нью-Йорка победил демократ. Теперь республиканцы могут пожертвовать только двумя голосами, а не тремя», – резюмировал Веселов.