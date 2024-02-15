Dnestr.TV

 
0

В США впервые в истории объявлен импичмент министру

В США впервые в истории объявлен импичмент министру
Фото: U.S. Department of Homeland Security

Палата представителей конгресса США 14 февраля объявила импичмент . За отстранение министра проголосовало 214 конгрессменов-республиканцев, против выступили все присутствующие демократы и три республиканца – всего 213 человек. Не голосовали два республиканца и два демократа. Хотя увольнения министра сенатом республиканцам добиться не удастся (для этого требуется одобрение сената, где большинство у демократов), этот шаг вызвал резкую реакцию президента Джо Байдена, пишет издание vedomosti.ru.

«История не вспомнит добрым словом республиканцев в палате за вопиющую антиконституционную партийную борьбу», – заявил Байден после объявления результатов голосования в палате и призвал республиканцев «вместо политических трюков» заняться улучшением миграционной системы.

Причина импичмента – ухудшение качества пограничного контроля на границе США с Мексикой и увеличение потока нелегалов. «С первого дня на посту Майоркас намеренно и последовательно отказывался следовать федеральным миграционным законам, усиливая худшую в истории США катастрофу на границе», – подчеркнул спикер палаты республиканец Майк Джонсон.

Случай с Майоркасом – первый за всю историю США, когда импичмент был объявлен действующему члену кабинета президента. В 1876 г. палата объявила импичмент министру обороны Уильяму Белнапу, но он успел уйти в отставку за несколько минут до голосования в палате.

Республиканцы грозили объявить импичмент Майоркасу в самом начале президентства Байдена. Первая официальная резолюция по импичменту Майоркаса была передана в комитет палаты по делам судопроизводства 8 октября 2021 г. Тогда большинство в палате было у демократов, и процесс не пошел. Но и после победы на промежуточных выборах в 2022 г. республиканцам тоже не сразу удалось объявить Майоркасу импичмент. Так, 6 февраля состоялось первое голосование по этому же вопросу. Тогда республиканцам не хватило одного голоса, так как четверо из них поддержали демократов, а один не присутствовал на голосовании. Помимо Майоркаса республиканцы ранее планировали объявить импичмент Байдену, вице-президенту Камале Харрис, генпрокурору Меррику Гарленду, директору ФБР Кристоферу Рею и министру обороны Ллойду Остину.

Теперь для отстранения члена кабинета от должности нужно получить 2/3 голосов присутствующих сенаторов (при кворуме в 51 человек. – «Ведомости»). На 2024 г. демократы сохраняют большинство в сенате: 48 демократов и три независимых сенатора, голосующих с демократами, а также решающий голос Харрис против 49 республиканцев.

Импичмент Майоркасу – громкое событие, которое отзовется у базового электората республиканцев, но ни к чему не приведет, так как демократы в сенате не поддержат инициативу, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «За неимением лучшего, например миграционной реформы, они решили объявить импичмент», – объяснила она. Эксперт полагает, что решение может привлечь только часть независимых избирателей, остальные вряд ли воспримут это событие как серьезное достижение.

Голосование имеет только агитационное значение в преддверии выборов, поскольку кампания республиканцев сфокусирована на теме миграции и Майоркас – это идеальная мишень, согласен политолог Ян Веселов. Совместный опрос социологических центров Harvard CAPS и Harris, проведенный с 17 по 18 января, показывает, что 68% американских граждан хотят ужесточения иммиграционной политики.

Эффект от импичмента немного смазался из-за того, что он прошел только со второго раза и с перевесом в один голос, считает Веселов. «Дальше республиканцам будет сложнее проводить такие голосования, так как на внеочередных выборах в палату в одном из округов Нью-Йорка победил демократ. Теперь республиканцы могут пожертвовать только двумя голосами, а не тремя», – резюмировал Веселов.
  • Вчера, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 90
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна