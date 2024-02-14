Проевропейский курс Молдовы ставит цель разрушить выгодные связи страны с СНГ, несмотря на то, что жители республики все меньше доверяют пути в ЕС, отмечает Мария Захарова.
Европейский курс Молдовы, объявленный правительством страны приоритетным, является не чем иным, как отказом от преимуществ взаимовыгодного сотрудничества с СНГ в пользу ЕС, об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает sputniknews.ru.
Она отметила, что молдавское руководство "предпринимает лихорадочные усилия для повышения привлекательности проекта евроинтеграции, которую в самой Молдавии все чаще называют евроколонизацией".
"Если называть вещи своими именами, то речь идет об отказе от преимуществ взаимовыгодного сотрудничества с СНГ в пользу ЕС. Но ведь граждане Молдовы видят, что уже страны ЕС сделали с собственными производителями аграрной продукции, с собственными промышленниками. Они же видят, что пытаются до собственных властей донести фермеры в Польше и других странах Евросоюза. И вот на это же самое их обрекают власти в Кишиневе просто потому, что им проплатили такую повестку через натовские структуры. И обеспечили приход к власти, и буквально ежедневно дают инструкции, как им выпихнуть страну на растерзание натовской конъюнктуре", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что Евросоюз - это глубоко идеологизированный блок, "который своими просчетами в макроэкономической политике и нелегитимными ограничительными мерами уже довел страны ЕС до экономической стагнации, промышленного упадка, социальной напряженности".
"Это блок, где пресловутая внутриесовская солидарность превратилась в политическую повинность, а принципы свободы и демократии уступили место двойным стандартам и прямой цензуре", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Она также подчеркнула, что в процессе противопоставления "преимуществ" ЕС перед членством в СНГ молдавское руководство не чурается и "откровенного подлога". В качестве примера она привела недавние заявления главы молдавского МИД Михаила Попшоя, что СНГ якобы было задумано для ограничения независимости постсоветских республик. "Ну это же бред", - отметила Захарова, перечислив фактические, по ее словам, доказательства преимуществ содружества.
Она подчеркнула, что СНГ работает на основе реально действующих, а не декларативных принципов взаимоуважения, равноправия и взаимного учета интересов.
"В СНГ, в отличие от ЕС и НАТО, никто никого ни к чему не принуждает. Механизмы содружества выстроены таким образом, чтобы позволять каждому государству учитывать интересы друг друга и участвовать в тех проектах и решениях, которые отвечают потребностям каждой страны и национальным интересам. В СНГ налажены действенные механизмы противодействия вызовам и угрозам - и традиционным, и новым. В том числе терроризму и экстремизму. Одним из главных приоритетов является культурно-гуманитарное измерение", - сказала Захарова.
Она отметила и экономическое взаимодействие, при том, что за неполный 2023 год общий ВВП стран СНГ увеличился на 3,2%.
"Наглядный пример выгоды от сотрудничества Молдовы с СНГ – структура экспорта молдавских яблок. По данным ассоциации производителей фруктов Молдовы, в 2022 году их экспорт составил около 190 тысяч тонн, из которых всего 5% пришлось на Румынию. Куда же шло остальное: 74% - в Россию, 8% - в Казахстан, 6% - в Белоруссию", - заявила Захарова.
Несмотря на это, власти Молдовы активно перенимают и пытаются внедрить внутри страны так называемые "европейские ценности". "Предпродажная подготовка Молдовы под натовские стандарты ведется Кишиневом на системной основе. (...) Однако, несмотря на усилия властей и поддержку Евросоюза, число сторонников евроинтеграции в Молдове снижается. Не помогло ни предоставление Кишиневу в июне 2022 года статуса кандидата в члены ЕС, ни объявление в декабре 2023 года о начале предвступительных переговоров", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она выразила надежду, что молдавские власти "наконец поймут, почему народ Молдовы не желает разрыва исторических связей с Россией и утраты традиционных рынков ради неоднозначных перспектив сближения с ЕС, проводящим агрессивную политику".