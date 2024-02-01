С 1 января 2024 года вступил в силу Закон ПМР «О внесении изменений и дополнения в Закон ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР», который предусматривает в том числе расширение перечня льгот по целевому сбору с граждан на благоустройство территории города, села, поселка, изменение срока уплаты сбора (до 30 сентября) и установление фиксированного размера сбора для всех городов и районов – 10 РУ МЗП (145 рублей).
Полученные средства направляются на благоустройство территории соответствующего города, села, поселка в объеме средств, утвержденном городским (районным) Советом народных депутатов на очередной финансовый год. При этом сметы расходов в рамках утвержденного объема средств в отношении сел, поселков подлежат утверждению соответствующим сельским, поселковым Советом народных депутатов, а в отношении городов – городским (районным) Советом народных депутатов, передает пресс-служба Минфина ПМР.
Данный сбор не взимается в отношении домовладений (квартир), в которых зарегистрированы по месту жительства категории лиц, указанных в перечне льгот по уплате данного сбора, являющиеся одновременно собственниками этих объектов (независимо от того, кто с ними зарегистрирован). Льгота предоставляется в отношении только одного объекта (домовладения или квартиры)) следующим категориям лиц:
1) пенсионеры по возрасту – лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) и имеющие трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту, а также получатели иных видов пенсий, достигшие возраста, дающего право на получение пенсий на общих основаниях, в соответствии с законодательством Приднестровья о пенсионном обеспечении граждан, в том числе и граждане республики, получающие пенсию по возрасту (старости) в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие прописку на территории ПМР или регистрацию по месту жительства (на срок от 1 года) на территории республики;
3) участники боевых действий в период Великой Отечественной войны; участники боевых действий по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях; участники боевых действий по защите Приднестровья; участники боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств;
4) инвалиды войны (лица, определенные Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны»);
5) вдовы (вдовцы), не вступившие в повторный брак, родители, несовершеннолетние дети, включая усыновленных (удочеренных) детей:
а) военнослужащих Союза ССР, ПМР, а также сотрудников правоохранительных органов Союза ССР, ПМР, имеющих специальные или персональные воинские звания, погибших при исполнении военной службы (служебных обязанностей);
б) инвалидов войны, умерших от ран, контузий и болезней, заболеваний, явившихся следствием их участия в боевых действиях, а также полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
6) многодетные семьи, несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, попечительством. Многодетными семьями считаются семьи, имеющие в своем составе 3 (трех) и более детей, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), и воспитывающие их до возраста 18 лет, а учащихся учебных заведений очной формы обучения общеобразовательных или профессиональных организаций образования вне зависимости от формы собственности – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
7) инвалиды I и II групп общего заболевания, инвалиды I, II и III групп с детства, инвалиды I и II групп по зрению, а также лица, ставшие инвалидами I, II и III групп в результате трудового увечья или профессионального заболевания;
8) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые утратили полностью или частично трудоспособность в результате данной аварии; больные и лица, заболевания которых связаны с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также лица, перенесшие лучевую болезнь; участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работавшие или проходившие службу в зоне отчуждения в 1986–1989 годах, а также лица, потерпевшие вследствие этой катастрофы, эвакуированные из зоны отчуждения;
9) сотрудники подразделений особого риска, перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с лучевой болезнью, или ставшие инвалидами, а также непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;
10) родители, в том числе одинокие родители, чьи несовершеннолетние дети погибли в результате боевых действий в Приднестровье в 1992 году;
11) родители участников боевых действий по защите ПМР, погибших при защите республики; родители участников боевых действий по защите республики, умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР; вдовы, не вступившие в новый брак, участников боевых действий по защите ПМР, погибших при защите ПМР; вдовы, не вступившие в новый брак, участников боевых действий по защите ПМР, умерших вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите Приднестровья;
12) одинокие родители (разведенный родитель, не вступивший в повторный брак, вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, родитель, указанный в свидетельстве о рождении ребенка, не вступивший в брак) или одинокие лица, их заменяющие (усыновитель, опекун, попечитель), воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, размер среднедушевого дохода которых не превышает 100 процентов от величины прожиточного минимума, определяемой в соответствии с действующим законодательством ПМР.
Важно отметить, льготники самостоятельно представляют необходимые документы в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущества.
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет сбора производится начиная с месяца, в котором возникло это право.
При утрате права на льготу в течение года начисление сбора производится, начиная с месяца, следующего за утратой этого права.
По новым объектам недвижимого имущества (домовладениям, квартирам) сбор начисляется начиная с месяца, в котором было зарегистрировано право собственности.
При переходе права собственности на домовладение (квартиру) от одного собственника к другому в течение календарного года сбор подлежит уплате первоначальным собственником с 1 января или с начала месяца, в котором первоначальным собственником приобретено право собственности, до начала того месяца, в котором он утратил право собственности, а новым собственником – начиная с месяца, в котором у него возникло право собственности.
Ведомство напоминает, что сумма данного сбора, подлежащего уплате, включается в единый платежный документ, формируемый ГУП «РРИЦ», для возможности произвести его оплату одновременно с коммунальными платежами.
Дополнительно обращаем внимание, что в поле «Начислено» отображается начисленная сумма сбора за текущий (2024) год, в поле «Долг, в т. ч. пеня» отображается задолженность (при её наличии) за предыдущие периоды, в поле «К оплате» отображается начисленная сумма + долг, в т.ч. пеня (при этом предусмотрен авансовый платеж, в строке можно изменить и указать часть суммы сбора к уплате).
Уплата данного сбора производится в размере 145 рублей в срок до 30 сентября текущего года. Уплачивается он независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет.
Возврат (зачет) излишне уплаченных сумм сбора производится в порядке, установленном действующим налоговым законодательством ПМР.
Ответственность за полноту и своевременность уплаты целевого сбора в местный бюджет города (района) возлагается на физлиц, являющихся плательщиками сбора. В случае его неуплаты в установленный срок взимается пеня (пп. г) пункта 1 статьи 10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР»).
В соответствии с нормами Закона ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР» после истечения срока добровольной уплаты налога, взыскание с физических лиц недоимки по налогам и другим обязательным платежам производится в судебном порядке.
В случае возникновения вопросов по уплате целевого сбора с граждан на благоустройство территории города, села, поселка возможно получить консультацию посредством телефонной связи или написать письменное обращение.
Контакты для связи с представителями территориальной налоговой инспекции:
Налоговая инспекция по г. Тирасполь, ул. Покровская (25 Октября), 101 (533) 9-74-18 (533) 9-56-65 (533) 7-42-52 (533) 9-45-89 (533) 9-53-45
tiraspol@minfm-pmr.org
Налоговая инспекция по г. Бендеры, ул. Московская, 17 (557) 2-40-68 (557) 2-74-04 (557) 2-04-07 (557) 2-40-45
bendery@minfm-pmr.org
Налоговая инспекция по г. Слободзея и Слободзейскому р-ну, ул. Фрунзе, 10 (557) 2-40-58 (557) 2-47-64
slob@minfm-pmr.org
Налоговая инспекция по г. Григориополь и Григориопольскому р-ну, ул. К. Маркса, 146 (210) 3-38-41
grig@minfm-pmr.org
Налоговая инспекция по г. Дубоссары и Дубоссарскому р-ну, ул. Дзержинского, 4 (215) 3-30-24
dubossary@minfmpmr.org
Налоговая инспекция по г. Рыбница и Рыбницкомур-ну, ул. Кирова, 134/1 (555) 3-29-56
rybnitsa@minfm-pmr.org
Налоговая инспекция по г. Каменка и Каменскому р-ну, пер. Солтыса, 2 (216) 2-16-79