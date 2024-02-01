Внешнеполитическое ведомство провело расширенное заседание коллегии МИД ПМР. Работу организовали в режиме видеоконференции. Участие принял Президент. Мероприятие отчетное. Обсуждаемый период – 2023 год. Итоги деятельности подвел министр иностранных дел.
Виталий Игнатьев напомнил, что работа ведомства выстраивалась в нестабильной глобальной и напряженной общерегиональной обстановке, в условиях вызовов, угроз, усиления давления со стороны Молдовы. Говорил о милитаризации соседнего государства, отметив, что нейтралитет по-молдавски – это почти два десятка военных учений, проведенных совместно с представителями стран НАТО, передает пресс-служба главы государства.
Речь в докладе также шла о преследовании приднестровских граждан, препятствовании развитию экономики, искусственной заморозке международных переговорных механизмов и уходе молдавских властей от прямого и открытого диалога. «На днях политический представитель Молдовы заявил, что он лично очень рад тому, что вступление Молдовы в Евросоюз произойдет без Приднестровья. Такая политическая позиция не только Кишинева, но и Брюсселя, является очередным свидетельством понимания того факта, что Молдова не имеет никаких оснований претендовать на Приднестровье, оба государства и оба народа – абсолютно различны. Получается, у них один путь, у Приднестровья – другой. Однако, при таком подходе молдавские чиновники не способны ответить на очевидный вопрос: на каком основании Молдова своими таможенными поборами сует руку в карман каждого приднестровца?», – отметил Виталий Игнатьев. Он подчеркнул, что, невзирая на все сложности и создаваемые извне препятствия, министерство иностранных дел продолжает отстаивать интересы республики и защищать права приднестровцев.
В докладе прозвучала информация о том, что в 2023 году количество рабочих встреч в рамках переговорного процесса было минимальным с 2011 года: две – политических представителей и девять – членов экспертных (рабочих) групп. Не растет и результативность этих встреч. Не остались без внимания внесенные Молдовой поправки в уголовное законодательство РМ, криминализирующие так называемый сепаратизм, госслужбу и деятельность приднестровских СМИ; давление на приднестровцев при прохождении пограничного контроля; блокирование внешнеэкономической деятельности и импорта социально значимых товаров. Открытым остается вопрос возобновления полноценной работы ПРТС. Отдельно министр остановился на контактах с посредниками и наблюдателями переговорного процесса.
Говоря о приднестровско-российском взаимодействии, Виталий Игнатьев рассказал о работе Официального представительства Приднестровья, напомнив, что возглавляющий это подразделение МИД ПМР Леонид Манаков в отчетном году обращался к участникам 52, 53 и 54-й сессий Совета ООН по правам человека, информируя международное сообщество о существующем положении дел. Виталий Игнатьев также рассказал о прохождении приднестровскими дипломатами курсов повышения квалификации на площадке МГИМО, напомнил о рабочей встрече в пенсионном фонде России, акцентировал внимание на подвижках в решении проблем, связанных с обменом по истечении срока действия российского паспорта (очереди практически нет). При активном участии приднестровских дипломатов сохраняются и развиваются продуктивные двусторонние связи по линии здравоохранения и в сфере просвещения.
Что касается взаимодействии с Украиной, то оно по объективным причинам ограничено. При этом контакты сохраняются. 18 декабря 2023 года состоялась встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Послом по особым поручениям МИД Украины П. Роговеем. Виталий Игнатьев напомнил, что в Приднестровье на постоянной основе проживает порядка ста тысяч граждан Украины.
Традиционно сохраняются и развиваются контакты Приднестровья со странами Кавказа. МИД ПМР на системной основе взаимодействует с коллегами из Абхазии и Южной Осетии. Ведется работа с представителями иных государств, а также с международными организациями, проинформировал участников коллегии Виталий Игнатьев.
По завершении отчетной части, слово взяли участвующие в заседании коллегии представители зарубежья – Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации. Посол России Олег Васнецов, приветствуя приднестровских дипломатов, поздравил их с профессиональным праздником, который в Приднестровье, как и в России, отметили 10 февраля. Он подчеркнул, что призванием дипслужбы во все времена было и остается создание благоприятных внешних условий для развития страны, отстаивание ее интересов, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение позитивной повестки в международных отношениях. Такое представление о дипломатии и мироустройстве в целом у России и Приднестровья общее, отметил Олег Васнецов. Он говорил о сложных условиях, в которых работают сегодняшние дипломаты, остановился на заблокированном переговорном процессе и простаивающем формате «5+2», упомянул ожидаемое заседание экспертной (рабочей) группы по вопросам экономики, выразив надежду на подвижки в решении злободневных проблем. «Вчера министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров в ходе выступления на Правительственном часе в Государственной Думе особо отметил, что Россия как гарант и посредник готова продолжать дипломатические усилия, чтобы переломить эту негативную тенденцию, возобновить политический процесс и не допустить втягивания более 200 тысяч российских граждан в геополитическую авантюру Запада. Его заместитель Михаил Юрьевич Галузин в интервью СМИ сегодня уточнил, что попытки силового разрешения приднестровской проблемы контрпродуктивны. В этом суть нашей позиции», – констатировал Олег Васнецов.
Объемным было выступление в рамках заседания Коллегии Министерства иностранных дел Президента ПМР. Вадим Красносельский подчеркнул, что геополитические волнения по периметру республики оказывают на нее негативное влияние, тем не менее страна живет и развивается. Глава государства остановился на предотвращенных терактах, отметив, что их недопущение – это заслуга приднестровцев и их вклад в сохранение мира и безопасности в республике и регионе. Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье верно принципам миролюбия, никому не угрожает, но способно и готово защищать и отстаивать интересы своего народа. Руководитель страны также говорил о том, что Приднестровье последовательно в своем стремлении к сохранению международного переговорного формата «5+2», возобновлению его полноценной и продуктивной работы. Формат «Постоянного совещания…» – площадка, на которой можно изучать ситуацию, анализировать ее, принимать совместные решения, спрашивать об исполнении достигнутых договоренностей, считает Вадим Красносельский. «Как-то все забывают про ранее достигнутые договоренности и говорят о каких-то новых. А о чем можно говорить, когда обещают и не делают, когда подписывают и не исполняют? Начало этого года, буквально с 1 января, ознаменовалось введением грабительских пошлин в отношении наших экономических агентов, участников ВЭД. Непонятно почему и зачем Молдова ввела в одностороннем порядке данные пошлины. Молдова систематически пытается уничтожить наш экономический потенциал. Тому пример не открытие нашим экономическим агентам счетов в молдавских банках. Я напоминаю, что решением ЕС у нас есть право на работу в системе DCFTA, то есть осуществлять внешнеэкономическую деятельность с Евросоюзом. Но Молдова своими действиями препятствует данному движению», – отметил Вадим Красносельский, подчеркнув, что Молдова даже не пытается объяснять свои действия, которые явно нарушают права приднестровцев. Еще один пример посягательств на права человека и гражданина – здравоохранение. В период пандемии коронавируса Молдова воспользовалась общемировой катастрофой и заблокировала поступление в Приднестровье медикаментов и медоборудования. Аналогичный антигуманный шаг сделан в нынешних обостренных геополитических обстоятельствах, когда на территории соседней Украины идут военные действия и привычная логистика недоступна.
Президент ПМР акцентировал внимание на том, что приднестровцы рассчитывают на себя и прилагают все возможные усилия для обеспечения безопасности. Вернувшись к теме предотвращенных терактов, готовящихся в отношении должностных лиц Приднестровья и представителей международных организаций, он обратил внимание на тот факт, что до сих пор никто из-за пределов Приднестровья не счел необходимым пообщаться с лицами, год назад задержанными за участие в организации этих преступлений. Никого за рубежом не волнует и явное нарушение прав приднестровцев на получение медицинской помощи, в которой они ограничены из-за недопуска в республику необходимого медоборудования.
«Уважаемые дамы и господа, я обращаюсь ко всем международным участникам, посредникам формата «5+2». Не надо выступать адвокатами тех, кто нарушает права человека. Будьте последовательны и разберитесь с тем, почему так происходит в отношении приднестровского народа.
Что касается системы здравоохранения, я обращусь напрямую и к руководству Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, обращусь и письменно с вопросом: почему так происходит, почему граждане Приднестровья лишены нормальной медицинской защиты? Пусть ответят.
Удивительны некоторые высказывания молдавских политиков. 10 февраля текущего года вновь назначенный г-н Попшой, министр иностранных дел Молдовы, говорит следующее: шаг за шагом Молдова вводит регион на левом берегу Днестра в конституционное поле Республики Молдова. То есть, с его слов, шаг за шагом левый берег входит в конституционное поле Республики Молдова, и теперь будет гораздо больше экономических возможностей. Он либо лицемер, либо человек незнающий. Откуда экономические возможности? Новые экономические проблемы? Да. Новые вызовы? Да. Возможностей нет. Кого он обманывает? Себя? Себя обмануть невозможно. С этим надо жить, спать, об этом надо думать, в церковь ходить, если, конечно, человек верующий. Кого он пытается обмануть?
А насчет введения в конституционное поле, так я хочу напомнить г-ну Попшою и его коллегам, что у нас пытались навести так называемый конституционный порядок в 1992 году – путем вторжения в Приднестровье и убийства приднестровских людей. Кто ответил за это, за то, что здесь убивали женщин, стариков и детей?», – отметил Глава приднестровского государства, призвав не забывать, чем закончилось «наведение конституционного порядка» в отношении народа, который за эту Конституцию не голосовал. Вадим Красносельский рекомендовал привести Конституцию Молдовы в соответствие с Декларацией о независимости РМ от 27 августа 1991 года. Сейчас один документ противоречит другому. Он также напомнил, что по решению Конституционного суда РМ Декларация о независимости имеет большую юридическую силу, чем Конституция Республики Молдова. «А что там сказано? Там сказано, что Молдова берет на себя ответственность за ликвидацию правовых последствий Пакта Молотова-Риббентропа. Там сказано, что Молдавская ССР создана незаконно. Там сказано, что именно парламент Молдовы расчленил единую Молдавскую ССР на два субъекта: Молдову (бывшую Бессарабию) и Приднестровье (бывшую МАССР). Так приведите свою же Конституцию в соответствие с Декларацией, и тогда все точки будут расставлены над i.
Не надо ничего выдумывать в отношении Приднестровья. Судьбу Приднестровья будет решать только приднестровский народ, больше никто. Все остальные попытки – это путь к эскалации конфликта. Я убежден, что эскалации конфликта здесь не должно быть. Надо все сделать для того, чтобы этого не допустить. Есть два пути: либо в мир, либо в войну. Мы должны выбрать только путь мира. И если по субъективным или объективным обстоятельствам формат «5+2» невозможен, надо чтобы работали политические представители, чтобы, наконец, начали решать вопросы для людей. А политический представитель Молдовы г-н Серебрян придумал только одно: «пробил» написание названия Приднестровья с маленькой буквы. Как будто от этого решения завтра Молдова станет мощным, сильным, самодостаточным, демократическим государством. Что это меняет? Совершенно непонятно. А решить вопросы никто не может. Или не хотят.
Закон о сепаратизме. Молдова – единственное государство в мире, которое криминализировало понятие сепаратизма. Откройте юридическую энциклопедию и почитайте, что такое сепаратизм. Это стремление к автономии. Не говоря уже о том, что мы не сепаратисты, мы не разваливали Молдавскую ССР на два субъекта. Это ваши депутаты развалили. Тем не менее мировая практика судопроизводства не предполагает криминализацию данного понятия. Но вы же впереди планеты всей, ноу-хау такое, прецедент придумали. Многие европейские структуры осудили, дали отрицательное заключение по данному закону. Зачем это делается? Непонятно.
Обратите внимание, мы в Приднестровье всегда говорим о диалоге, что готовы обсуждать любые вопросы, в том числе статуса, по воле нашего приднестровского народа. Как только призываю молдавскую сторону к диалогу, сразу появляются проблемы. То пошлины, то закон о сепаратизме, то сопротивление... Скажите честно и открыто, куда идем и что будем делать, но при этом не надо создавать проблем для людей, проживающих здесь.
Конечно, многое зависит от внешних геополитических проблем, от их решения в конечном итоге. Я сторонник мира. Вы знаете мою позицию, я могу ее повторить еще раз. Надо испробовать все возможные переговорные площадки, не прерывать диалог. Войну начать на самом деле несложно, войну очень сложно закончить. Поэтому, если сейчас нет площадки, надо использовать любые формулы ради одного – ради мира здесь и не только на приднестровской земле. Уверен, что конфликт в Приднестровье никому не нужен. Конфликт в Приднестровье – это путь к мировой войне. Что недопустимо абсолютно. Не надо пользоваться ситуацией и гнобить приднестровский народ, издеваться над ним», – призвал Вадим Красносельский, обращаясь к должностным лицам Молдовы и международному сообществу.
Завершая выступление, Президент обратился к коллективу Министерства иностранных дел, нацелив дипломатов на продолжение политического диалога, поиск компромиссов, обеспечение безопасности граждан Приднестровья с использованием дипломатического инструментария. Глава государства поблагодарил личный состав внешнеполитического ведомства за службу и призвал слышать народ и стремиться к международному признанию Приднестровской Молдавской Республики.