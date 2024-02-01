14 февраля в милицию города Рыбницы поступило заявление от горожанки, которая сообщила, что в родительском чате активно обсуждается заметка с угрозами. В ней неизвестный перечисляет ряд учебных заведений города, в которые якобы собирается ворваться группа вооружённых людей с целью убийства учеников, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
К проверке информации немедленно подключились сотрудники уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, были проинформированы спецслужбы.
В течение нескольких часов милиция установила источник. Оказалось, 13-летний шестиклассник нашёл в сети «ТикТок» эту заметку и немного подредактировал, точнее адаптировал её под свой город, поменял дату.
Навыками работы в редакторской программе похвастался своим друзьям по внеклассному кружку. Так заметка разошлась по ученикам разных школ. Бдительные родители, увидев это сообщение, забили тревогу.
Сейчас в рамках доследственной проверки уточняются все обстоятельства. Правоохранители работают и с семьёй несовершеннолетнего.