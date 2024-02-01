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Компании в Румынии и Венгрии платят самые высокие цены на энергоносители

Компании в Румынии и Венгрии платят самые высокие цены на энергоносители
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Согласно ежегодному отчету о едином рынке и конкурентоспособности, опубликованному Европейской комиссией в среду, установлено, что компании в Румынии и Венгрии сталкиваются с самыми высокими тарифами на электроэнергию в Европейском союзе. Эти тарифы почти в три раза выше, чем те, которые платят компании Финляндии, пишет noi.md ссылаясь на Agerpres.

В докладе отмечается, что события в Украине привела к энергетическому кризису, который существенно повлиял на домохозяйства и конкурентоспособность европейской промышленности. Цены на электроэнергию для крупных производств в ЕС до 2021 года были немного ниже, чем в Японии и Великобритании, хотя и в два раза выше, чем в США. Начиная с 2021 года, разница в ценах с США увеличилась, что повлияло на конкурентоспособность ЕС. Хотя цены на энергоносители в настоящее время и снизились, они остаются значительно выше предыдущих долгосрочных тенденций и сохраняют постоянное превосходство над конкурирующими регионами. Так, средняя цена, которую платит компания среднего размера в ЕС, достигла 0,21 евро за киловатт-час (кВтч) в 2023 году по сравнению с 0,18 евро в 2022 году.

Среди компаний среднего размера в Румынии тарифы на электроэнергию занимают первое место в ЕС, достигая 0,33 евро за кВтч, за ними следуют венгерские тарифы – 0,30 евро за кВтч. Самые низкие тарифы были установлены в Финляндии и Португалии – 0,10 евро за кВтч.

В отчете Европейского исполнительного директора подчеркивается, что в Великобритании произошло значительное повышение тарифов на энергоносители, в то время как цены на энергоносители в США остались низкими.

В отчете Комиссии также указывается, что доля энергии из возобновляемых источников в Европейском союзе достигла 23,02% в 2022 году. Для сравнения, в 2020 году, последнем году, по которому доступны сопоставимые данные, доля энергии из возобновляемых источников была вдвое выше в ЕС, чем в США и Японии.

Цель Европейского союза на 2030 год — достичь 42,5% использования энергии из возобновляемых источников.

Производители энергии в Румынии будут продавать ее Молдове по 450 леев/МВт·ч

Правительство Румынии продлило обязательство, налагаемое на румынских производителей, по заключению прямых контрактов на продажу электроэнергии в Молдову по цене 450 румынских леев/МВт·ч, если этого требует ситуация.

В условиях энергетического кризиса и сложной ситуации в Украине и Республике Молдова, Румыния в прошлом приняла положение, согласно которому румынские производители электроэнергии обязаны продавать энергию Молдове по установленной цене 450 румынских леев/МВт*ч, к которой при необходимости добавляется встречная стоимость сертификатов CO2, пишет point.md ссылаясь на energia.ro

По данным Минэнерго Румынии, прошлой зимой румынские производители поставили в Молдову более 500 ГВт*ч электроэнергии.

Румыния продолжит использовать этот механизм, но необходим новый технический анализ, поскольку неясно, сохраняется ли в Молдове по-прежнему чрезвычайное положение в сфере энергетики.

В Румынии считают, что для Молдовы все еще существуют риски, особенно связанные с возможностью прекращения производства электроэнергии на электростанции в Кучургане в Приднестровье, которой управляет российская группа "Интер РАО".

В настоящее время Молдова покупает более 80% электроэнергии у МГРЭС по цене $66/МВт*ч.
  • Вчера, 20:02
  • DTV
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