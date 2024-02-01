Правительство предлагает усовершенствовать механизм государственного регулирования цен, тарифов на социально значимые товары. Это позволит избежать необоснованного спекулятивного роста цен на внутреннем рынке. Разработанный инструментарий, по мнению Сергея Оболоника, окажет стимулирующее действие на продовольственную безопасность и поддержку отечественных производителей, сообщает пресс-служба Правительства.
В настоящее время в перечень социально значимых товаров, работ, услуг, на которые распространяется государственное регулирование, включены мука 1 и 2 сорта, хлеб и хлебобулочные изделия 1 и 2 сортов, молочные и кисломолочные продукты с пониженным содержание жира, некоторые виды макаронных изделий, отдельные виды подсолнечного масла. Стоит отметить, что данный список значительно уже номенклатуры продовольственных товаров, входящих в минимальный набор продуктов питания для основных социальных групп населения.
«Проводимая в 2024 году Республикой Молдовой политика в части взимания таможенных платежей в отношении товаров, импортируемых на территорию Приднестровья, способствует созданию предпосылок необоснованного роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке республики. Между тем, меры контроля и реагирования возможны исключительно в отношении товаров, на которые распространяется государственное регулирование цен на внутреннем рынке», — разъяснил ситуацию Вице-премьер.
Скорректировать ситуацию позволит законопроект, разработанный Минэкономразвития. Он предусматривает сохранение в полном объеме перечня социально значимых товаров, тарифы на которые подлежат госрегулированию, а также медико-фармацевтической продукции. При этом предлагается предоставить Правительству право установить перечень социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых на внутреннем рынке возможно введение государственного регулирования цен и тарифов, в случае, если по результатам еженедельного мониторинга зафиксирован необоснованный рост цен на такие товары. Проводить постоянное наблюдение будет Минэкономразвития.
«В случае, если по результатам мониторинга цен будет зафиксирован необоснованный либо спекулятивный рост цен на товары, вошедшие в перечень социально значимых, Правительство по предложению госоргана регулирования вправе ввести госрегулирование цен на товары в соответствии с основными принципами ценообразования», — отметил Сергей Оболоник.
Подобный подход к госрегулированию цен на внутреннем рынке действовал в разные периоды с 2020 по 2023 год на основании либо законов «О мерах господдержки в связи с введением чрезвычайного положения, вызванного вирусом COVID-19», а также «О мерах господдержки субъектов экономической деятельности в связи с негативными последствиями внешних факторов».
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг подчеркнул, что в нынешних условиях государство в порядке регуляции цен не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий. Однако существующий механизм именно это и предусматривает. Кроме того, необходим алгоритм адаптации к реалиям рынка. Его отсутствие никак не способствует развитию бизнеса.
«Предлагается очень простой механизм. Я считаю, что он очень правильный. Цены должны регулироваться рынком. В любом случае перечень социально значимых товаров, которые формируют минимальную потребительскую корзину, должен быть обозначен в законе. В этом случае Правительство, когда видит злоупотребление на рынке, сможет использовать оперативные рычаги реагирования, причем предоставленные законом, чтобы вводить регуляцию. Тогда мы должны смотреть закупочную цену, торговую надбавку и так далее. Если она превышает разумную и в несколько раз покрывает издержки, формирует значительную прибыль, то мы вправе эти цены регулировать оперативно, при этом не вмешиваясь в хозяйственную деятельность предприятия», — обозначил свою позицию Премьер.
В ближайшее время инициативу представят парламентариям для принятия окончательного решения.