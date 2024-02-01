В Орегоне (США) зарегистрировали первый за восемь лет случай бубонной чумы у человека, пишет NBC News со ссылкой на представителей местного департамента здравоохранения. Заболевший — житель округа Дешут. Вероятно, он заразился от кошки, у которой также проявились симптомы болезни.
Как отметил врач Ричард Фоссет, у хозяина питомца заболевание началось с лимфоузла, а потом распространилось на кровеносную систему. Пациент хорошо отреагировал на медикаментозное лечение. Но некоторые врачи заметили, что в больнице у него появился кашель. А это может быть признаком легочной чумы, которая передается от человека к человеку, передает rbc.ru.
Контактировавшим с пациентом людям назначили антибиотики в качестве предосторожности.
Предыдущий случай заражения бубонной чумой в Орегоне был зафиксирован в 2015 году. Вероятно, девочка-подросток заболела во время охоты, а инфекция была передана через укус блохи. Как отметили в NBC News, в среднем в США ежегодно регистрируется семь случаев заражения чумой. Чаще всего — на сельском западе.
Как правило, человек заражается чумой из-за укуса блох, переносчиков бактерии Yersinia pestis. Из-за укуса блох могут заболеть и домашние животные. Кроме того, питомцы могут заразиться, если охотятся на грызунов и их жертвой окажется зараженный зверек. Впоследствии домашние животные способны заразить и людей.
Кошки более восприимчивы к чуме. У собак заболевание встречается реже. Но, как напомнили в NBC News, в 2014 году в Колорадо зарегистрировали четыре случая чумы у людей, когда пациенты контактировали с зараженным питбультерьером. В числе заболевших были хозяин собаки и два ветеринара.
Ранее сообщалось, что на Аляске впервые человек умер от нового вируса Alaskapox, который относится к ортопоксвирусам. Среди других заболеваний этого рода — натуральная оспа, коровья оспа и оспа обезьян. Alaskapox открыли в 2015 году. Всего с тех пор было зафиксировано семь случаев заражения. У умершего мужчины был ослаблен иммунитет после лечения онкологии.