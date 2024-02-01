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Социальные нормы за услуги ЖКХ на 2024 год

Социальные нормы за услуги ЖКХ на 2024 год
Изображение: открытые источники

Приказом Министерства экономического развития Приднестровья утверждены социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению республики льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере на 2024 год, передает newspmr.com.

Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов ПМР, Министерстве по социальной защите и труду ПМР, а также зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 14 февраля 2024 года.

Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за наём жилого помещения:

1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.

Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, в том числе текущее содержание и текущий ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения (канализации):

1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.

Социальная норма, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда:

1. г. Тирасполь и г. Днестровск – 20,19 рубля на 1 человека в месяц.

2. г. Бендеры – 20,93 рубля на 1 человека в месяц.

3. Слободзейский район и г. Слободзея – 20,19 рубля на 1 человека в месяц.

4. г. Григориополь – 20,19 рубля на 1 человека в месяц.

5. г. Рыбница – 18,26 рубля на 1 человека в месяц.

Марина Моторина
  • Сегодня, 12:56
  • DTV
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