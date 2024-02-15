Dnestr.TV

 
0

Парламент Молдовы принял проект нового закона о госгранице

Парламент Молдовы принял проект нового закона о госгранице
Фото: newsmaker.md

Проект отражает изложение действующего Закона о государственной границе Республики Молдова в новой редакции. В то же время он предусматривает переложение некоторых норм ЕС в законодательство Республики Молдова, сообщает moldpres.md.

Так, авторы предложили пересмотреть некоторые положения, направленные на устранение недостатков, двусмысленностей и неясностей, а также упорядочение деятельности пограничных полицейских. Цель документа - обеспечение принципа доступности и предсказуемости правовых норм для граждан. Другое положение касается выдачи разрешений или заключений в электронном формате.

Проект нового закона также содержит положения, касающиеся развития концепции комплексного управления государственной границей. Их необходимость возникла в 2022 году, когда страна приняла большое число украинских беженцев. Новая глава будет содержать правила, регулирующие сотрудничество между структурами, участвующими в системе управления государственной границей: Службой информации и безопасности, Генеральной инспекцией по миграции, Министерством иностранных дел, Министерством труда и социальной защиты, а также местными властями.
  • Сегодня, 13:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна