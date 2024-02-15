Проект отражает изложение действующего Закона о государственной границе Республики Молдова в новой редакции. В то же время он предусматривает переложение некоторых норм ЕС в законодательство Республики Молдова, сообщает moldpres.md.
Так, авторы предложили пересмотреть некоторые положения, направленные на устранение недостатков, двусмысленностей и неясностей, а также упорядочение деятельности пограничных полицейских. Цель документа - обеспечение принципа доступности и предсказуемости правовых норм для граждан. Другое положение касается выдачи разрешений или заключений в электронном формате.
Проект нового закона также содержит положения, касающиеся развития концепции комплексного управления государственной границей. Их необходимость возникла в 2022 году, когда страна приняла большое число украинских беженцев. Новая глава будет содержать правила, регулирующие сотрудничество между структурами, участвующими в системе управления государственной границей: Службой информации и безопасности, Генеральной инспекцией по миграции, Министерством иностранных дел, Министерством труда и социальной защиты, а также местными властями.