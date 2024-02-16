Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщает региональное управление ФСИН в пятницу, сообщает ria.ru.
"Шестнадцатого февраля года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", - сказано в релизе.
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - добавляется в релизе.