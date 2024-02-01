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Минимум для жизни в январе 2024 года

Минимум для жизни в январе 2024 года

Министерство по социальной защите и труду опубликовало данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц.

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья от 14 февраля 2024 года № 20 установлен прожиточный минимум (в руб.) за январь 2024 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –2066 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –2146 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1978 руб.;

б) пенсионеры –1623 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –2029 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1758 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –2188 руб.;

В среднем на душу населения –1919 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,5 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,5 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
  • Вчера, 19:19
  • DTV
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