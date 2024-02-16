Германия стала второй страной, которая подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. Он рассчитан на десять лет. Путин в прошлом году говорил, что гарантии безопасности для Украины не должны создавать угрозы России
16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву. Это произошло в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Аналогичное соглашение Зеленский должен подписать в ближайшее время с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает rbc.ru.
Документ «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Федеративной Республикой Германия» опубликован на сайте президента Украины. Он состоит из восьми частей — о военной помощи и сотрудничестве в сфере безопасности, об экономической помощи и устойчивом развитии, о реформах и политическом сотрудничестве, о будущей агрессии, а также о двусторонних отношениях и европейской интеграции.
Как говорится на сайте президента Украины, этим соглашением Берлин показывает, что он будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», чтобы помочь стране «защитить себя и восстановить территориальную целостность». До Германии аналогичное соглашение с Украиной подписала Великобритания — это произошло 12 января 2024 года в ходе визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. Как и британский, договор с Германией рассчитан на десять лет. Оно определяет приоритеты сотрудничества в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах. В документе прописано, что в 2024 году ФРГ предоставит Украине военную помощь на сумму в более чем €7 млрд и будет поддерживать Киев в течение всех десяти лет, что он будет действовать.
Сотрудничество в сфере безопасности — первостепенная часть этого соглашения. Там, в частности, сказано, что Берлин будет и дальше поддерживать Киев на пути реформ в этой сфере и будет участвовать в развитии украинской оборонной промышленности — в частности, через инвестиции в украинскую промышленность и создание соответствующих стимулов для немецкого бизнеса; ФРГ постарается локализовать на территории Украины ремонт и техобслуживание вооружений, передавать Киеву технологии и прав интеллектуальной собственности при условии, что он будет их защищать.
В соглашении Германия также обязалась, что она будет продолжать оказывать санкционное давление на Россию и бороться с обходом санкций другими странами до тех пор, пока будет продолжаться конфликт и пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Также Берлин пообещал и дальше работать в рамках коалиции, которая отвечает за создание «трибунала по преступлению агрессии против Украины», и использовать вместе с партнерами по ЕС и G7 законные пути, чтобы направить российские активы в поддержку Украины.
Как и в соглашении с Великобританией, в договоре с Германией предусмотрены три пункта на случай потенциальной агрессии против Украины. В части VI прописано, что «при вооруженном нападении России на Украину» в течение 24 часов стороны могут провести консультации, чтобы согласовать свои дальнейшие шаги. Берлин обещает в этом случае предоставить Киеву «скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику», а также «экономическую помощь». Как и в договоре с Британией, пункта о том, что Германия вступит в конфликт на стороне Украины, в этом документе нет.
Отправная точка всех соглашений по гарантиям Украине — декларация G7, принятая в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В ней союзники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине. Их долгосрочные обязательства состоят из трех пунктов:
укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами); укрепление украинской экономики — в частности, через восстановление страны; техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России.
«Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность, и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — сказал тогда Путин..