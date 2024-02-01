В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе прошла встреча профильных специалистов по вопросам экономики.
Значительное внимание в диалоге было уделено проблематике блокирования под надуманными предлогами внешнеэкономической деятельности ряда крупных приднестровских промышленных предприятий. В частности, был подчеркнут незаконный характер требования Молдовы о подтверждении неотнесенности производимой ими продукции к товарам двойного назначения, а также полная неадекватность сформированного РМ в одностороннем порядке механизма разрешения на вывоз грузов на уровне межведомственной комиссии.
Как сообщает пресс-служба МИД ПМР, приднестровская сторона указала, что предприятия прилагают к собираемому пакету документов подтверждения от своих потребителей в странах ЕС, Украине, Турции, Армении, среднеазиатских государствах о том, что получаемая ими продукция имеет гражданское назначение и, таким образом, не подлежит регулированию упомянутой комиссии. Тем не менее, молдавская сторона продолжает использовать «экспортный фильтр», отказывая в выдаче разрешений или рассматривая заявки многие месяцы.
В ходе дискуссии выступил генеральный директор НП ЗАО «Электромаш» В. Трандасир, который сообщил, что в случае отсутствия срочных решений предприятие будет вынуждено приостановить производство уже в марте этого года. Помимо этого он отметил, что репутационные издержки от срыва экспортных поставок завода в том числе ложатся и на саму Молдову.
Отдельное внимание в ходе заседания уделили проблеме необоснованного взимания таможенных платежей и платы за загрязнение окружающей среды. Было указано на то, что данные меры уже повлекли значительные издержки для бюджета Приднестровья и снижение торгового оборота республики. Наряду с этим представители ПМР сделали акцент на невозможности беспошлинного ввоза товаров даже из ЕС ввиду отсутствия банковских счетов у приднестровских предприятий, что препятствует получению ими соответствующих преференциальных сертификатов. Кроме того, было подчеркнуто, что экономические агенты ПМР планировали свои бизнес-процессы с учетом заверений молдавской стороны о том, что пошлины взиматься не будут, вследствие чего их введение стало экономическим потрясением для страны.
Приднестровье расценивает данный шаг как фактический выход РМ из имеющихся договоренностей переговорного процесса, начиная от Берлинского протокола и подписанных в его развитие документов, в том числе в 2017 году. Требование платы за загрязнение окружающей среды также нарушает протокольную запись 2014 года и никак не соотносится с собственно предназначением этого сбора в качестве механизма стимулирования экологической безвредности предприятий, поскольку он уже взимается на территории Приднестровья, которое осуществляет весь спектр экологических мероприятий.
Относительно банковской блокады приднестровская сторона, а также посредники призвали к скорейшему проведению заседания подгрупп по вопросам банковского взаимодействия.
В рамках дискуссии обсуждались изменения ситуации с производством и экспортом крупных приднестровских производителей алкоголя.
Также были подробно рассмотрены вопрос землепользования и отдельные аспекты таможенного режима в отношении товаров, провозимых молдавскими фермерами. На встрече выступили представители компаний РМ, обрабатывающих землю в Дубоссарском районе ПМР, которые подняли ряд релевантных вопросов. В этом контексте представители Приднестровья дали разъяснения о том, что деятельность землепользователей должна осуществляться в строгом соответствии с таможенным и иным законодательством ПМР.