Экземпляр редкого издания повести "Невский проспект" Николая Гоголя продан на аукционе "Литфонда" почти за миллион рублей РФ, а поэтическое издание Владимира Маяковского - за 500 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома.
"При стартовой ставке 170 тыс. рублей РФ роскошный экземпляр знаменитого малотиражного издания Николая Гоголя "Невский проспект" (1905 года) продан за 850 тыс. рублей РФ. По финальной ставке в 500 тыс. рублей РФ аукцион покинуло одно из самых интересных и значительных в оформительском отношении прижизненных изданий Владимира Маяковского - стихотворение "Что ни страница - то слон, то львица" (1928 года) с иллюстрациями участника тифлисской футуристической группы "41°" Кирилла Зданевича", - отметили в пресс-службе.
В гоголевскую книгу была вложена рукописная дарственная от 1944 года, адресованная директору магазина Союза писателей на Невском проспекте Гидалию Рахлину (1905-1967 годы). Раритетное издание "Невский проспект", выпущенное тиражом всего 150 нумерованных экземпляров, уже через 1,5 года стало библиографической редкостью.
На этих же торгах по ставке 360 тыс. рублей ушло с молотка первое полное собрание сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Чуть выше четверти миллиона составила финальная цена за личное письмо Максима Горького о революции и Гражданской войне, адресованное Марии Ониковой, а также два ее письма писателю.
Кроме того, в шесть раз дороже от первоначальной ставки продан комплект из трех первых официальных изданий серии "Большая картотека" Льва Рубинштейна.