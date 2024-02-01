\ Фото: пресс-служба Верховного Совета Приднестровья
Депутаты Совещательного собрания первых приднестровских депутатов приняли решение обратиться к Президенту ПМР Вадиму Красносельскому и Верховному Совету ПМР о созыве съезда депутатов всех уровней Приднестровья в связи с ухудшением экономической ситуации в республике.
Такое решение основатели республики приняли на заседании комиссии Совещательного собрания, созданной на заседании совещательного органа, где обсуждался вопрос ухудшения экономического положения Приднестровья на фоне экономического давления со стороны Республики Молдова, сообщает пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
«Обращаясь к истории, скажу, когда нам было тяжело, мы так и делали всегда, собирали депутатов. Если речь идет о том, как пережить и сохранить приднестровское государство, общество, нужно, чтобы каждый был в этом задействован. И у нас лучшие представители – депутаты всех уровней, всего народа, – конечно, подскажут многие моменты. Я думаю, мы запишем рекомендацию – провести съезд депутатов всех уровней для выработки мер противодействия ухудшению социального положения жителей нашего государства», – отметил на заседании комиссии Первый Президент ПМР Игорь Смирнов.
Первые приднестровские депутаты акцентировали внимание на том, что приднестровская граница с Украиной закрыта, экономическим агентам приходится ввозить и вывозить товары, сырье и ГСМ только через Молдову. В связи с чем уменьшился товарооборот, а с января ситуация ухудшилась из-за введения Молдовой новых таможенных пошлин для ввоза продукции приднестровскими предприятиями.
По информации, представленной министром экономического развития ПМР, объём промышленного производства по крупным и средним предприятиям только за январь сократился на 14% по сравнению с январем прошлого года. На 1,2 млн рублей сократилась сумма налогов за январь по трем предприятиям - «Электромаш», «Молдавизолит» и бендерский «Потенциал». За год потери предприятий Приднестровья из-за новых таможенных пошлин могут составить от 12 до 33 млн долларов.
«Стоит отметить прекращение экспортно-импортных операций в январе текущего года на швейной фирме «Вестра». Снижена внешнеэкономическая деятельность: «Одема» – на 91%, Рыбницкая швейная фабрика – на 86%, «Фарба-групп» – на 84%, «Электромаш» – на 76%, «ВиваФарм» – на 73%, «КВИНТ» – на 67%, «Молдавкабель» – на 66%, «Интерцентр-люкс» – на 52%, «Флоаре» – на 32%, «ММЗ» – на 25%», – представил данные 15 февраля министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
Ситуация отразилась на работе индивидуальных предпринимателей, они стали ввозить меньше товара. Ежемесячная сумма недопоступлений в госбюджет от данной категории плательщиков может составить порядка 1,7 млн рублей. По единому таможенному платежу в январе падение - почти на 10 млн рублей (-18% по сравнению с январём 2023-го).
Обращение к Президенту ПМР Вадиму Красносельскому и Верховному Совету ПМР о проведении съезда депутатов всех уровней Приднестровья будет направлено в ближайшее время.