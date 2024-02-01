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Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море

Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
Фото: AP Photo

Йеменские хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер в Красном море, сообщает Al Arabiya со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа. По его словам, хуситы выпустили ракеты по танкеру Pollux, пишет rbc.ru.

Накануне, 16 февраля, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что на судно напали в 130 км к северо-западу от йеменского порта Моха. Это квалифицировали как атаку.

Госдепартамент США уточнил, что танкер шел под флагом Панамы в Индию, повреждение получил левый борт, передает Reuters.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

В частности, в начале февраля военные США и Великобритании нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейд. Американский центрком уточнил, что ракеты запустили по «поддерживаемым Ираном объектам хуситов».
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