С 1 октября 2023 года в Евросоюзе начал действовать механизм трансграничного углеродного регулирования СВАМ («carbon border adjustment mechanism»). На первом этапе он обязывает импортеров некоторых видов продукции в ЕС ежеквартально предоставлять отчеты о ее углеродном следе. А уже с января 2026 года поставщики должны будут платить за выбросы, образовавшиеся при производстве продукции, путем приобретения специальных сертификатов. В перечень товаров, попавших под регулирование СВАМ, вошли: цемент, электроэнергия, удобрения, чёрные металлы и сталь, алюминий и водород, сообщает Минэкономразвития ПМР.
Так как механизм трансграничного углеродного регулирования распространяется на металлургическую продукцию, не дожидаясь 2026 года, руководство ОАО «Молдавский металлургический завод» приняло решение произвести расчет выбросов парниковых газов. Эту работу для предприятия выполнила специализированная немецкая фирма D.A.R. Metall AG, а данные подтвердил Рейнско-Вестфальский технический университет. К слову, он входит в ассоциацию девяти лучших технических университетов Германии.
При отсутствии расчета углеродного следа продукции, Еврокомиссия применяет значения по умолчанию (по худшим показателям европейских производителей в каждой категории). Для продукции ОАО «ММЗ» допустимый уровень выбросов углерода составляет 1,89 тСО2 на тонну продукции. Согласно произведенным расчетам, этот показатель у ММЗ составил 0,248 тСО2, что практически в 8 раз (!) меньше принятого по умолчанию значения.
По информации, представленной D.A.R. Metall AG, ОАО «ММЗ» стал первым металлургическим заводом Восточной Европы, получившим подтверждение RWTH Aachen University сделанным расчетам углеродного следа продукции, что соответствует требованиям ЕС по контролю углеродного следа.
В настоящее время завод предлагает на рынке ЕС продукцию с самым низким рассчитанным и подтвержденным углеродным следом из всех импортеров арматурной стали и катанки, что делает продукцию ММЗ более привлекательной.
Наличие подобного подтверждения кардинально сокращает расходы предприятия при реализации политики углеродного регулирования после 2026 года. Кроме того, указанный факт свидетельствует о высокой степени экологических компетенций и организации процессов на флагмане приднестровской металлургии.