Экономические агенты Молдовы поставили в 2023 г. товаров за рубеж на $4,048 млрд., что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Национального бюро статистики Молдовы, собственно экспорт молдавских товаров равнялся $2,870 млрд. (-3,2%), а остальное – реэкспорт (на $1,178 млрд. - на 13,7% меньше 2022 г.).
При этом, 65,4% общего объема экспорта пришлось на страны Евросоюза - $2,646 млрд. (+4,3%). Поставки в СНГ, наоборот, уменьшились на 14% - до $896,8 млн.
Среди главных статей молдавского экспорта машины и электроаппаратура с долей 15,4%, зерновые и их производные – 10,6%, бензин и нефтепродукты – 9,8% (в основном, реэкспорт в Украину),
Крупнейшими потребителями товаров из Молдовы были Румыния – на $1,420 млрд., Украина - $595,3 млн. и Италия - $260 млн.
Импорт сократился на 5,9%, составив $8,673 млрд. Почти половина его $4,188 млрд. (-4,1%) пришлось на страны ЕС. Из СНГ поступило товаров на $1,609 млрд. (-26,3%).
В итоге, дефицит торгового баланса Молдовы превысил $4,625 млрд. Уровень покрытия импорта экспортом составил 46,7%.