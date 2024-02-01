Председатель Государственного таможенного комитета ПМР Валентин Грабко провел рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с начальниками региональных таможен, которые отчитались о работе структурных подразделений ГТК в 2023 году.
По каждой таможне была предоставлена развернутая информация в разрезе активности внешнеэкономической деятельности предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих работу в зонах их деятельности, а также взысканных таможенных платежей, поступивших в Республиканский бюджет в отчетном периоде, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
Так, внешнеторговый оборот по Тираспольской таможне (без учета природного газа и электроэнергии) составил более 170 млн. долл. США, при этом таможенных платежей было взыскано в Республиканский бюджет в общей сложности на сумму более 53 млн. руб. ПМР.
По Бендерской таможне статистика следующая: товарооборот – более 74 млн. долл., отчисления — более 69 млн. руб.
Дубоссарская таможня: товарооборот превысил 13 млн. долл., отчисления в госказну составили почти 14 млн. руб.
Рыбницкая таможня: показатель внешней торговли – более 19 млн. долл., фактически взыскано таможенных платежей на сумму более 18 млн. руб.
Показатели взысканных таможенных платежей практически повсеместно превысили уровень 2022 года.
Согласно обобщенной статистике, за отчетный год количество юридических лиц, осуществляющих внешнеторговые операции, осталась на уровне предыдущего года, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось почти вдвое.
В ходе совещания был произведен анализ нарушений таможенного законодательства, выявленных инспекторами постовой службы и отделов фактического контроля. Порядка 600 фактов административных нарушений было ими выявлено в отчетном году. Основную долю НТП традиционно составили административные правонарушения, предусмотренные статьей 16.4 КоАП ПМР «Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств».
Начальники таможен особое внимание уделили проблемным вопросам функционирования подразделений, среди которых кадровый недокомплект и медленное обновление объектов таможенной инфраструктуры (особенно на пунктах пропуска).
Вместе с тем, на ряде ТПП произошли в отчетном году значительные позитивные изменения благодаря тому, что они были включены, по поручению Главы государства, в смету расходов Фонда капитальных вложений на 2023 год. В их числе строительство досмотрового бокса на ТПП «Бендеры (Каушаны)» и досмотрового навеса на ТПП «Бычок», сдача которых в эксплуатацию запланирована на март текущего года. Завершено строительство металлического защитного навеса над зоной таможенного контроля ТПП «Мост Рыбница». Во взаимодействии с госадминистрацией г. Бендеры произведены значительные преобразования в зоне таможенного контроля ТПП «Бендеры (Кишинев)». Работы по развитию таможенной инфраструктуры будут продолжены и в наступившем году.
Председатель ГТК задал уточняющие вопросы каждому начальнику таможни и отметил общие недостатки, в числе которых формальный подход к процедуре досмотра грузов со стороны некоторых инспекторов. «Основополагающим должно стать не количество таможенных досмотров товаров, а их качество, — констатировал Валентин Грабко. – Благодаря действующей системе видеомониторинга степень добросовестности инспектора, осуществляющего досмотр, становится очевидной. Каждый несет за это персональную ответственность».
Глава ведомства поручил начальникам таможен активизировать переход на местах от тотального досмотра всех участников ВЭД к выборочному, но качественному, — с применением системы управления рисками, с анализом частоты перемещения товаров и степени добросовестности участников ВЭД.
Кроме того, председатель ГТК призвал личные составы таможен не допускать возникновения конфликтных ситуаций на границе и вникать в проблемы участников ВЭД, оказывая им содействие в рамках своей компетенции. При этом главную свою функцию – контроля за перемещаемыми товарами и транспортными средствами – таможенники должны выполнять в полном объеме.
В целом результаты региональных таможен в 2023 году глава ведомства признал удовлетворительными.