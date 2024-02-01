Общая задолженность потребителей природного газа перед АО «Молдовагаз» на конец января 2024 года составила 1 211,4 миллиона леев, данные представил в своем Telegram председатель правления компании Вадим Чебан, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Основными должниками, согласно этой информации, являются ТЭЦ: на конец 2022 года они накопили общую задолженность в размере 712,1 миллиона леев, в январе-ноябре 2023 она выросла еще на 100 миллионов, за последний месяц года — еще на 163,4 миллиона, и к концу января 2024 года составила уже 975,5 миллиона леев, или 80% от общего объема.
Вадим Чебан поделился и более подробными данными о долгах ТЭЦ. Так, из общей суммы на предприятие Termoelectrica приходится 660 миллионов леев, основной объем был накоплен в 2015 году: 441,2 миллиона леев.
Резко выросли за 2023 год и долги бытовых потребителей. Если на конец 2022 года они составляли 11,8 миллиона леев, то за 2023 год возросли еще на 131,2 миллиона. Таким образом, на 30 января долг составляет уже 143 миллиона леев, или 12% от общей суммы.
Что касается небытовых потребителей (экономических агентов), то и здесь наблюдается рост объема задолженности в 2023 году. Если на конец 2022 года долг составлял 12 миллионов леев, на 30 января 2024-го сумма выросла до 92,9 миллиона леев, или 8% от общего объема. С января по ноябрь прошлого года экономические агенты задолжали 41,2 миллиона леев, в декабре долг резко вырос — еще на 39,7 миллиона.
Как ранее информировал Вадим Чебан, объем потребления природного газа за первый месяц этого года на 60,8% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 154,6 миллиона кубометров. В сравнении с декабрем 2023 года этот показатель также вырос на 16,8 миллиона кубометров, или на 12,2%.
Любопытные данные о работе Moldovagaz в 2023 году
В 2023 году количество звонков в отделения АО «Молдовагаз», а также в информационную службу поддержки «1304» снизилось на 17,5%, в сравнении с 2022 годом. Такие данные представил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Он отметил, что в прошлом году увеличилось число обращений по оплате фактур и начислению компенсаций, сообщает noi.md.
На 45,7% выросло число заявок посредством использования услуги «Личный кабинет», на 19,8% - передача показаний потребления посредством Viber-бота.
Если говорить о других показателях работы компании, то было зарегистрировано снижение технологического потребления газа в распределительных сетях на 21%, построено 99,37 км газораспределительных сетей в 49 населённых пунктах, установлено 12 633 устройств с функцией дистанционного снятия показаний потребления.
Зарегистрировано 39 883 обращений потребителей в Газовую аварийную службу и, соответственно, осуществлено оперативное реагирование на данные обращения.