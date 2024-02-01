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Молдова примет участие в семинаре региональных учений НАТО Regex 2024

Молдова примет участие в семинаре региональных учений НАТО Regex 2024
Источник изображения:1984.md

Молдова примет участие в семинаре региональных штабных учений НАТО Regex 2024, который пройдет с 19 февраля по первое марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны, сообщает Sputnik.md.

«Региональные учения Генерального штаба Regex 2024 проводятся в соответствии с планом боевой подготовки национальной армии на текущий год и планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2024 год», — уточнили в МО.

Мероприятие будет проводиться при поддержке командования объединенных сил НАТО в Неаполе, его цель — обучение военных по западным стандартам для планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня взаимодействия в многонациональной среде.

Всего в учебных модулях примут участие около 30 представителей стран-партнеров НАТО, также будут присутствовать пять инструкторов командования объединенных сил НАТО в Неаполе.

  • Сегодня, 09:15
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