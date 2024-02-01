В дубоссарской госадминистрации обсудили механизм организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в селах района.
Об этом говорили на совещании главы района Руслана Чабана с руководством горрайсовета, коммунального хозяйства, налоговой инспекции и главами сельских администраций. В прошлом году за счет средств местного территориального экологического фонда в Дубоссарах удалось приобрести мусоровоз, благодаря этому в 4-х селах района: Роги, Гояны, Цыбулевка и Гармацкое - будет организован централизованный вывоз ТБО, сообщает novostipmr.com.
«Мы поэтапно реализуем данную программу. Сегодня проводим совещание по вопросу разъяснения порядка заключения договоров на сбор и вывоз ТБО, порядка организации и сроков вывоза ТБО, взыскания платежей для тех, кто не заключил договор. ПУЖКХ подготовило памятку для жителей сел нашего района, чтобы проще было разъяснять данные вопросы», - отметил Руслан Чабан.
Глава госадминистрации напомнил, что в Дубоссарах эта система реализуется более 15 лет. До прошлого года жители города платили за вывоз мусора, но не было налога на благоустройство. А сельские жители платили только налог на благоустройство, а за централизованный вывоз твердых бытовых отходов в селах оплата не осуществлялась. С прошлого года для жителей города, как и ранее для жителей сел, был введен целевой сбор на благоустройство в размере 145 рублей в год, предусмотрены законом и льготы.
«В нашем районе централизованный вывоз ТБО был организован в городе и только в селе Дзержинское, которое с 2018 года обслуживается ПУЖКХ. Но для того чтобы вывозить мусор и в других селах, необходима была дополнительная спецтехника. В нашем коммунальном предприятии было 3 старых мусоровоза. Техника постоянно ломалась, что негативно сказывалось на качестве предоставляемых услуг. Было принято решение постепенно обновлять технику», - подчеркнул Руслан Чабан.
Несколько лет назад главному коммунальному предприятию города удалось за счет собственных средств приобрести 1 новый мусоровоз, а за счет средств местного бюджета были приобретены еще один мусоровоз и автомобиль-вышка. С закупкой дополнительной специализированной техники централизованно ТБО будут вывозить и из других сел района, отмечалось на совещании.
В каждом селе будут определены места по сбору твердых бытовых отходов и дни централизованного вывоза. Глава района Руслан Чабан ознакомил участников встречи с порядком оплаты при заключении договора – в этом случае предусматривается ряд льгот для населения - и механизмом начисления платежа за размещение ТБО в случае отсутствия договора.
Порядок уплаты регулируется законами о платежах, о загрязнении окружающей среды и пользовании природными ресурсами. Подробную информацию также можно узнать по телефону в Дубоссарском ПУЖКХ: 3-43-83 и 3-57-93.
Начальник местной налоговой инспекции Екатерина Денисюк сообщила, что в случае отсутствия договора на вывоз ТБО будет начисляться обязательный платеж, размер которого будет составлять 223 рубля 31 копейку в год, а в месяц — 18 рублей 61 коп. При этом льготы не предусмотрены. Жители сел могут заключить договор с МУП «Дубоссарское ПУЖКХ».
На совещании также говорили и о необходимости рекультивации несанкционированных свалок, расположенных в селах района, которыми также начнут заниматься.