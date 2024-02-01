Пенсионный возраст в Республике Молдова будет выровнен через четыре года. С 2028 года как мужчины, так и женщины получат право выйти на пенсию в возрасте 63 лет. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, а пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев. С 1 июля 2024 года женщины выйдут на пенсию в возрасте 61 года, - передает IPN.
Закон, по которому было решено уравнять пенсионный возраст, был принят в 2021 году по инициативе Дана Перчуна, тогдашнего председателя парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. Законодатели сослались на зарегистрированные в Республике Молдова демографические показатели, которые свидетельствовали о том, что доля людей старше 60 лет постоянно увеличивается. Было также отмечено, что в ряде европейских государств начат процесс уравнивания пенсионного возраста женщин и мужчин и дальнейшего повышения пенсионного возраста, в том числе до 65 лет в Чехии, Франции, Греции, Литве, Венгрии, Мальте, Австрии и Румынии; до 67 лет в Дании, Германии, Голландии и Испании; до 68 лет в Ирландии, Финляндии и Великобритании.
Полный страховой стаж для мужчин составляет 34 года. Для женщин до 30 июня текущего года полный стаж составляет 33 года и 6 месяцев, а с 1 июля он сравняется со стажем для мужчин и будет равен 34 годам.
Лицам, у которых нет полного стажа, начисляется неполная пенсия, размер которой пропорционален количеству лет стажа. Лица, имеющие стаж менее 15 лет, не имеют права на пенсию, а только на пособие по возрасту, которое составляет 50% минимальной пенсии по возрастному пределу.
Право на досрочный выход на пенсию за длительную карьеру имеют люди, отработавшие страховой стаж на 5 лет для мужчин и на 3 года для женщин, превышающий предусмотренный законом. Таким образом, с июля, независимо от возраста, мужчины получат право на досрочный выход на пенсию за длительную карьеру, если у них будет полный страховой стаж в 39 лет, а женщины - если у них полный страховой стаж в 37 лет.
С 1 января 2024 года люди могут запросить пересмотр пенсии, если они продолжили свою деятельность после назначения/пересмотра пенсии по возрасту. С 1 января 2024 года будут пересмотрены и пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 2022 года, при условии, что лица имеют стаж взносов от 2 до 7 лет.
С 1 апреля 2023 года размер минимальной пенсии по возрасту при полном страховом стаже установлен в размере 2620 леев.Очередная индексация пенсий состоится в апреле. Власти уведомили, что пенсии будут проиндексированы на 4,2%.