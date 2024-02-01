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Жители Молдовы смогут ездить на поезде из Кишинева во Львов, а из Киева в Бухарест

Жители Молдовы смогут ездить на поезде из Кишинева во Львов, а из Киева в Бухарест
Источник фото: noi.md

Этой весной жители Молдовы смогут ездить на поезде во Львов, а жители Украины – в Бухарест. Об этом сообщил бывший директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы Олег Тофилат.

К поезду Кишинев-Киев добавятся еще два вагона, которые будут доезжать до Львова, а граждане Украины смогут добираться до Бухареста из Киева. Принцип тот же, дополнительный поезд Киев-Кишинев будет иметь два вагона, которые дополнят поезд Кишинев-Бухарест", - пояснил Тофилат, сообщает noi.md ссылаясь на bani.md.

По словам экс-директора ЖДМ, если ничего не изменится, то с весны этого года можно будет путешествовать из Кишинева во Львов и из Киева в Бухарест.

Поезд Киев – Кишинев ходит три раза в неделю и был запущен 6 ноября 2022 года после 20-летнего перерыва.
  • Сегодня, 09:55
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