Этой весной жители Молдовы смогут ездить на поезде во Львов, а жители Украины – в Бухарест. Об этом сообщил бывший директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы Олег Тофилат.
К поезду Кишинев-Киев добавятся еще два вагона, которые будут доезжать до Львова, а граждане Украины смогут добираться до Бухареста из Киева. Принцип тот же, дополнительный поезд Киев-Кишинев будет иметь два вагона, которые дополнят поезд Кишинев-Бухарест", - пояснил Тофилат, сообщает noi.md ссылаясь на bani.md.
По словам экс-директора ЖДМ, если ничего не изменится, то с весны этого года можно будет путешествовать из Кишинева во Львов и из Киева в Бухарест.
Поезд Киев – Кишинев ходит три раза в неделю и был запущен 6 ноября 2022 года после 20-летнего перерыва.