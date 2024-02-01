Премьер Эстонии Кая Каллас предложила Евросоюзу (ЕС) выпустить еврооблигации на сумму €100 млрд (около $108 млрд) для стимулирования военно-промышленного комплекса (ВПК) сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg, цитируя главу правительства балтийской республики, пишет ТАСС.
"Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и [изучить], что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования", - сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Каллас, еврооблигации могут быть намного эффективнее.
Как пишет Bloomberg, идею совместных заимствований для усиления обороноспособности ЕС поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель. Однако такие страны, как Нидерланды и Германия, вероятно, будут менее заинтересованы в этом, полагает агентство.
По мнению премьера Эстонии, следующий состав Еврокомиссии (ЕК) после выборов в июне должен придерживаться такого же подхода к безопасности, как нынешний, когда боролся с пандемией коронавируса. Срок полномочий нынешнего состава ЕК истекает в ноябре 2024 года. 18 января газета Politico сообщила, что Каллас может сменить Жозепа Борреля в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Издание полагает, что председателем ЕК останется Урсула фон дер Ляйен.