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В Бендерах сбили пешехода

В Бендерах сбили пешехода
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП произошло 18 февраля примерно в 10:20 в Бендерах на ул. Ермакова.

Со слов 67-летнего водителя «Фольксвагена», он не успел среагировать на внезапно появившегося перед ним пешехода. Мужчина 72 лет пересекал дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом коленного сустава. Пенсионер госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.

Автомобиль с механическими повреждениями помещён на охраняемую стоянку ОГАИ УВД г. Бендеры.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Сегодня, 19:17
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