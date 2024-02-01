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В Бендерах сбили пешехода
Фото: пресс-центр МВД ПМР
ДТП произошло 18 февраля примерно в 10:20 в Бендерах на ул. Ермакова.
Со слов 67-летнего водителя «Фольксвагена», он не успел среагировать на внезапно появившегося перед ним пешехода. Мужчина 72 лет пересекал дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом коленного сустава. Пенсионер госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.
Автомобиль с механическими повреждениями помещён на охраняемую стоянку ОГАИ УВД г. Бендеры.
По факту ДТП проводится разбирательство.
- Сегодня, 19:17
- DTV
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