Украина готовит санкции против поляков из-за блокады их фермерами границ. Какими будут последствия торговой войны.
Украина из-за блокады польскими фермерами границ может запретить ввоз продуктов из соседней страны. Таким может быть ответ на протестные акции со стороны польских фермеров.
Украинские власти рассматривают возможность запретить импорт агропродукции из Польши в ответ на забастовки на границе со стороны польских фермеров. Об этом пишет korrespondent.net ссылаясь на Forbes Ukraine.
“Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать”,- сказал чиновник на условиях анонимности.
В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что руководство Украины действительно обсуждает такую возможность:
“Руководство страны действительно обсуждает такую возможность. Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать. Посмотрим, что будет происходить”,– сказал он. По его словам, решение может быть принято в течение двух недель.
“Будем вести активные переговоры с польской стороной, и исходя из их результативности будем принимать решения”, - добавил Сольский. Украина пока не решила, какие именно ограничительные меры может ввести. Речь идет об ограничении или полном запрете на ввоз в Украину польских молочных продуктов и фруктов.
Напомним, польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок с 20 февраля. С этой даты угрожают заблокировать не только все пограничные автомобильные переходы, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. Кроме того, с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики.
Кто больше проиграет от торговой войны В то же время, по мнению экспертов, от торговой войны Украина потеряет больше Польши.
“Мы потеряем, Украина потеряет больше”,- рассказала ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт по инфраструктуре Ирина Коссе в комментарии OBOZ.UA. По ее словам, когда польские перевозчики и фермеры перекрывают только автомобильные пункты пропуска, больше страдает украинский импорт, чем экспорт.
“Очень много импорта, в основном с высокой добавленной стоимостью, едет фурами. Большинство этих поставок – через польскую границу. Поэтому страдали получатели товаров из Европы, которые ждали лекарства, технику и другие товары”,– объяснила Коссе. В такой ситуации среди экспортеров наибольшие потери несли продавцы древесины. Однако, если перекроют железную дорогу, пострадают и другие отрасли.
В первую очередь будет страдать добывающая отрасль.
“По железной дороге за границу вывозится много руды, это железная и марганцевая руда”, - объяснила Коссе. Будут потери и для производства строительных материалов, также активно экспортируемых. Пострадает и аграрный сектор.
“30-40% объема экспорта - это зерно, растительное масло и другие продукты агропереработки”, - напомнила эксперт. Она добавила, что в целом благодаря работе украинского морского коридора для аграриев уже не критично отправлять продукцию именно через Польшу. Однако полностью избавиться от влияния блокады они не смогут.
“Чем больше маршрутов в Украине открыто и работает, тем лучше, тем меньше пробок. Возможность вывезти из каждого пункта пропуска ограничена. Если одни закрываются, значит все остальные едут на открытые и там, соответственно, тоже образуются пробки” – пояснила Коссе. В свою очередь высокопоставленные чиновники пытаются рассчитать цифру возможных убытков для Украины.
“Если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений”, - отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.
Первый опыт евроинтеграции В Украине понимают, что ситуация с экспортом аграрной продукции в ЕС будет только ухудшаться.
“Предупреждения относительно украинской агропродукции только накапливаются, так что украинско-польская граница не будет работать должным образом для аграрной продукции в 2024 г.”, - считает заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, нельзя гарантировать, что украинско-польская граница будет работать должным образом. Блокировка ведет к полной непредсказуемости прохождения границы. Поэтому рациональным решением для украинских экспортеров является использование других границ.
Он добавил, что возможно из-за того, что полагаются на солидарность по поддержке Украины, которую выражают все стейкхолдеры, это создало чрезмерные ожидания.
“Мы видим, что по общей картинке накопилось множество предубеждений не только со стороны Польши, но и фермеров со всего Европейского Союза. Поэтому все, что мы можем делать сегодня - убеждать наших партнеров в том, что мы являемся партнером, и будущее ЕС и Украины в сельском хозяйстве - это объединение сил и усиление конкурентоспособности на глобальных рынках”, - отмечает Тарас Качка. По его словам, если эти вызовы будут преодолены, то Украина с ЕС станет очень большим игроком в продовольственной безопасности на глобальных рынках.
“Мы сейчас находимся только в начале этого болезненного пути. Поэтому сейчас наша задача сохранить доступ на рынок, который у нас есть, и снова объяснять ЕС, что наши стандарты производства отвечают требованиям ЕС, особенно в животноводстве. То, что мы видим сейчас, это только начало проблем, возникающих в процессе переговоров по вступлению Украины в ЕС. Это будет сверхсложная дорога для сельского хозяйства”,- резюмировал Тарас Качка. В свою очередь глава экономического комитета Дмитрий Наталуха назвал то, что сейчас происходит “первым опытом евроинтеграции”.
“Проблема состоит в том, что интеграция в Евросоюз тектонически перепрошивает по меньшей мере аграрные отношения между государствами единого рынка. Мы действительно заходим с такой аграрной силой, с которой нужно очень сильно постараться конкурировать. А аграрные секторы таких стран, как Польша и Франция дотационны и субсидируются, сейчас там пытаются рассчитать, хватит ли им этих субсидий и дотаций, чтобы поддержать их в конкурентном положении”,- сказал он “Главкому”. По его словам, нам просто нужно повзрослеть и понять: каждый защищает, в первую очередь, свои интересы. Никто никуда не возьмет просто потому, что нас жалко. По всем пунктам европейской интеграции будет очень трудная и кропотливая работа.