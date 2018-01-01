Dnestr.TV

 
0

"Талибан" хочет, чтобы ООН признала движение законной властью в Афганистане

"Талибан" хочет, чтобы ООН признала движение законной властью в Афганистане
Фото: Reuters

Зампред временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи обратился к всемирной организации с просьбой "сотрудничать с Исламским эмиратом в борьбе с последствиями изменения климата"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, ожидает, что ООН признает его законной властью в стране. Об этом заявил заместитель главы сформированного талибами временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи, сообщает ТАСС.

"Учитывая прогресс Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) в искоренении коррупции среди управленцев, запрете выращивания и контрабанды наркотиков, установлении прочного мира, в раздаче [гуманитарной] помощи нуждающимся, лечении более 1 млн наркозависимых, мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата [Афганистан]", - сказал Ханафи на встрече в Кабуле с директором регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) для стран Азии и Тихого океана Кани Вигнараджей. Его слова приводит Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA)

Кроме того, зампред временного афганского правительства обратился к всемирной организации с просьбой "сотрудничать с Исламским эмиратом [Афганистан] в борьбе с последствиями изменения климата". Вигнараджа в свою очередь заявила, что ООН готова продолжать оказывать помощь в области окружающей среды, гуманитарных вопросов, занятости, вопросов инфраструктуры и сокращения бедности в Афганистане.

24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, как и все остальные члены ООН, "пока официально не признает "Талибан", потому что талибы обязались выполнить ряд условий, в том числе уважать права человека, прежде всего - девочек и женщин, а также сформировать инклюзивное правительство. Лавров в связи с этим отметил, что Россия имеет в виду не только этно-конфессиональную, но и политическую инклюзивность.

  • Сегодня, 13:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна