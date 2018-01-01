Зампред временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи обратился к всемирной организации с просьбой "сотрудничать с Исламским эмиратом в борьбе с последствиями изменения климата"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, ожидает, что ООН признает его законной властью в стране. Об этом заявил заместитель главы сформированного талибами временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи, сообщает ТАСС.
"Учитывая прогресс Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) в искоренении коррупции среди управленцев, запрете выращивания и контрабанды наркотиков, установлении прочного мира, в раздаче [гуманитарной] помощи нуждающимся, лечении более 1 млн наркозависимых, мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата [Афганистан]", - сказал Ханафи на встрече в Кабуле с директором регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) для стран Азии и Тихого океана Кани Вигнараджей. Его слова приводит Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA)
Кроме того, зампред временного афганского правительства обратился к всемирной организации с просьбой "сотрудничать с Исламским эмиратом [Афганистан] в борьбе с последствиями изменения климата". Вигнараджа в свою очередь заявила, что ООН готова продолжать оказывать помощь в области окружающей среды, гуманитарных вопросов, занятости, вопросов инфраструктуры и сокращения бедности в Афганистане.
24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, как и все остальные члены ООН, "пока официально не признает "Талибан", потому что талибы обязались выполнить ряд условий, в том числе уважать права человека, прежде всего - девочек и женщин, а также сформировать инклюзивное правительство. Лавров в связи с этим отметил, что Россия имеет в виду не только этно-конфессиональную, но и политическую инклюзивность.