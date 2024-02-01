Президент провел рабочее совещание с руководителями органов госвласти и управления. Обсудили текущие вопросы жизнедеятельности республики. Главы государственных администраций доложили о положении дел на местах. Ситуация везде штатная. Социальные обязательства исполняются, передает пресс-служба главы государства.
Во всех городах и районах ведутся дорожные работы. Сейчас акцент на ямочный ремонт, потребность в котором возрастает в период межсезонья. В столице, к примеру, «залатали» дорожные бреши в центральной части города и в Октябрьском микрорайоне. На очереди Западный. Реализуются и большие дорожно-ремонтные проекты. В Тирасполе приступили к реконструкции дорожного полотна по улице Покровской. Олег Довгопол сообщил, что работать будут участками. Перекрытие дорожного движения постараются минимизировать, по возможности оставляя доступной хотя бы одну полосу. Сейчас меняют инженерные сети, находящиеся под старым асфальтом и зелеными зонами. Олег Довгопол обратил внимание на тот факт, что сети прокладывались в начале 70-х годов прошлого столетия, а на отдельных отрезках – в 1958 году. Трубы полностью изношены и требуют безотлагательной замены.
Главы Рыбницы и Каменки сообщили, что, помимо проведения дорожно-ремонтных работ, устанавливаются новые дорожные знаки. В Каменском районе заменили либо установили новых 21 единицу. Владимир Бычков сообщил также об установке ограждения у озера в селе Окница.
Руководители государственных администраций проинформировали об исполнении программ развития, в частности о подвижках в реализации ФКВ-2024. Особое внимание уделили объектам сферы здравоохранения. Докладывали о проводимой на местах работе по формированию земельного кадастра. Говорили об озеленении. Президент рекомендовал не затягивать с планированием, подготовкой и проведением озеленительных работ.