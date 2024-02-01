Dnestr.TV

 
0

Сколько румынских граждан подали заявления на получение гражданства РМ за последние три года

Сколько румынских граждан подали заявления на получение гражданства РМ за последние три года
Фото: открытые источники

Румынское издание Podul.ro запросило у Агентства государственных услуг Молдовы информацию о количестве румынских граждан, которые за последние 3 года подали заявления на получение гражданства Республики Молдова.

Также издание попросило Агентство государственных услуг сообщить, сколько заявлений на получение бессарабского гражданства было одобрено или отклонено, а также сколько из них ожидают рассмотрения в текущем году, пишет mybusiness.md.

Так, согласно статистическим данным, относящимся к периоду 2021-2023 годов, 106 граждан Румынии подали заявления на приобретение гражданства, а именно:

– 2021 г.: подано 47 заявок, одобрено 32;

– 2022 г.: подано 29 заявок, одобрено 27;

– 2023 г.: подано 30 заявок, одобрено 19;

За указанный период 9 запросов были отклонены по причине обнаружения нарушений в документах гражданского состояния и документах, удостоверяющих личность. Остальные заявки на 2024 год находятся на рассмотрении.
  • Сегодня, 13:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна