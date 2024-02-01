Румынское издание Podul.ro запросило у Агентства государственных услуг Молдовы информацию о количестве румынских граждан, которые за последние 3 года подали заявления на получение гражданства Республики Молдова.
Также издание попросило Агентство государственных услуг сообщить, сколько заявлений на получение бессарабского гражданства было одобрено или отклонено, а также сколько из них ожидают рассмотрения в текущем году, пишет mybusiness.md.
Так, согласно статистическим данным, относящимся к периоду 2021-2023 годов, 106 граждан Румынии подали заявления на приобретение гражданства, а именно:
– 2021 г.: подано 47 заявок, одобрено 32;
– 2022 г.: подано 29 заявок, одобрено 27;
– 2023 г.: подано 30 заявок, одобрено 19;
За указанный период 9 запросов были отклонены по причине обнаружения нарушений в документах гражданского состояния и документах, удостоверяющих личность. Остальные заявки на 2024 год находятся на рассмотрении.