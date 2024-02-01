За прошлую неделю с 9 по 15 февраля сотрудники ГАИ задержали 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них четыре человека не имеют водительских прав. Им, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, грозит штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В ближайшее время остальные 15 водителей лишатся специального права управления транспортом, кроме того, заплатят штраф в размере до 3680 рублей ПМР, в соответствии с санкцией п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР.