Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, перешла в собственность России, сообщили на странице объединенной пресс-службы судов региона в соцсети "ВКонтакте", пишет ria.ru.
"В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Центрально-Европейской кондитерской компании, пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову..." — постановил суд.
Кроме того, Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству заместителя генпрокурора запретил деятельность Казакова, а также Петра и Алексея Порошенко на территории России. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в установленные законом сроки.
Корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В апреле 2017 года компания остановила и законсервировала фабрику в Липецке по политико-экономическим причинам. Активы, оставшиеся в России, оценивались в 200 миллионов долларов.
В конце 2022 года издание Forbes писало, что Порошенко потерял статус миллиардера, его состояние сократилось до 730 миллионов долларов.