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Проблема бродячих собак – на контроле Правительства

Проблема бродячих собак – на контроле Правительства
источник фото: animals.vecherka

В последнее время на улицах Приднестровья все чаще встречаются бродячие собаки. Проблема стремительно растущей численности безнадзорных животных вызывает серьезные опасения среди граждан. Неоднократно жители городов и районов направляли свои обращения в адрес Правительства и органов местного самоуправления. Так, за период с сентября 2023 по январь 2024 года рассмотрено семь заявлений по данной тематике, сообщает пресс-служба Правительства.

Один из основных аспектов проблемы заключается в угрозе безопасности жизни людей. Свидетели сообщают о случаях нападения и агрессии бродячих собак, поведение которых пугает не только маленьких жителей республики, но и взрослых. Критическая ситуация с большим скоплением животных складывается в Рыбнице и Тирасполе.

Приднестровцы считают необходимым внедрить строжайшие меры по контролю за популяцией бродячих собак и защите общественной безопасности. В данной связи на площадке высшего органа исполнительной власти в рамках заседания Правительства прошло обсуждение данного вопроса. Руководство республики активно работает над решением проблемы роста популяции безнадзорных собак.

Разрешение вопроса об организации мероприятий, направленных на регуляцию численности бесхозных животных, с учетом требований действующего законодательства, предусмотрено лишь способами, не допускающими жестокого обращения с ними. Применявшийся ранее отлов собак с использованием препарата «Дитилин» и других курареподобных медикаментов сегодня приостановлен. Его поставки в Приднестровье невозможны из-за введенных соседним государством ограничений. Невозможность применения данной медико-фармацевтической продукции приводит к увеличению численности бездомных животных и угрозе здоровью и жизни граждан.

«На прошлой неделе стая собак из семи животных разорвала лису. Лиса с бешенством. Эти семь собак, возможно, переносят бешенство для дальнейшего распространения как среди животных, так они могут покусать людей и детей. Эти безнадзорные животные разносят в том числе опасные заболевания», – обозначил еще одну проблему данного вопроса руководитель Минсельхозприроды Олег Дилигул.

При этом как было отмечено, аналогичные препараты европейских производителей могут вводиться только внутривенно. А для этого необходимо отловить животное, разместить его в центр передержки или приют, после чего принимается решение о стерилизации или эвтаназии. В настоящее время, использование такого метода регулирования численности безнадзорных животных не представляется возможным.

По завершении дискуссии члены Правительства и приглашенные обменялись мнениями и пришли к коллегиальному решению. Для того, чтобы урегулировать данный вопрос, высший орган и исполнительной власти в кратчайшие сроки подготовит законодательную инициативу. Ее представят на очередном заседании, после чего направят в Верховный совет для рассмотрения.
  • Вчера, 19:33
  • DTV
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